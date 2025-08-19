3 أيام مع تقاليد الإمارات الأصيلة

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية الملتقى السنوي لتدريب المعلمين العرب والأجانب على مدار ثلاثة أيام، والذي شارك فيه نحو 200 معلم ومعلمة، بهدف تعريفهم بالعادات والتقاليد الأصيلة في المجتمع الإماراتي، وبتفاصيل ثقافة المجتمع، وأهمية نشر القيم والمبادئ الوطنية، وترسيخ الهوية الوطنية لدى الطلبة.

وضمّ برنامج الملتقى محاضرة قدمتها مهرة الأحبابي، من الأرشيف والمكتبة الوطنية، سلطت فيها الضوء على ثقافة المجتمع الإماراتي، وأهمية نشر قيم التسامح والتعايش، والعمل على التنمية المستدامة، بالتزامن مع عام المجتمع. وشرحت أهمية الرياضات التراثية والمحافظة عليها، من أجل صون الموروث الثقافي والشعبي بالدولة.