علم الإمارات يرفرف على أعلى قمة في أوروبا

نجح المغامر الإماراتي راشد غانم الشامسي، في رفع علم دولة الإمارات على قمة جبل إلبروس، أعلى نقطة في قارة أوروبا بارتفاع 5642 متراً فوق سطح البحر، متوّجاً بذلك رحلة شاقة خاضها وسط العواصف الثلجية والرياح العاتية في قلب سلسلة جبال القوقاز الروسية، وفي مشهد يختصر معنى العزيمة والانتماء، في ظروف مناخية شديدة البرودة وتضاريس وعرة تطلبت أقصى درجات التحمل.

وقال الشامسي، عقب رفعه علم الإمارات، إن كل خطوة كانت صراعاً مع البرد والإرهاق، لكن الحلم كان أقوى من كل الصعاب، وهذا الإنجاز أقدّمه إلى وطني الإمارات، ولجميع من يؤمن بأن الإرادة تصنع المستحيل.

وأضاف: «هذه التجربة كانت رحلة عميقة كشفت لي عن معاني الصبر الحقيقي، والانضباط الذهني، وأهمية التكاتف والعمل بروح الفريق، ففي كل لحظة من الصعود، كان عليّ أن أوازن بين التحديات الجسدية وضغط الطبيعة، وبين الإيمان الداخلي بأن الوصول ليس فقط إلى القمة الجغرافية، بل إلى قمة الإرادة».