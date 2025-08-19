هيلين ميرين: جيمس بوند يجب أن يبقى رجلاً

قالت الممثلة البريطانية هيلين ميرين، إنها رغم كونها نسوية، فإن جيمس بوند المقبل «يجب أن يكون رجلاً».

يأتي ذلك بعد أن كشفت استوديوهات «أمازون إم جي إم»، التي تولت السيطرة الإبداعية على شخصية 007، الشهر الماضي أن مؤلف مسلسل «بيكي بلايندرز» ستيفن نايت سيكتب سيناريو الفيلم المقبل، بحسب وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية.

وقالت الممثلة الحائزة جائزة الأوسكار لمجلة «ساجا»: «أنا نسوية للغاية، لكن جيمس بوند يجب أن يكون رجلاً. لا يمكنك أن يكون لديك امرأة. الأمر ببساطة لا ينجح».

وتابعت «جيمس بوند يجب أن يكون جيمس بوند، وإلا فإنه يصبح شيئاً آخر».

وتشارك ميرين، 80 عاماً، في بطولة فيلم «Thursday Murder Club» الجديد، إلى جانب الممثل السابق لشخصية 007 بيرس بروسنان. والفيلم دراما جريمة مقتبسة من الكتاب الأكثر مبيعاً لمقدم البرامج التلفزيونية ريتشارد أوسمان.

ويتفق بيرس، 72 عاماً، مع الممثلة بشأن تجسيد بوند المقبل، مضيفاً للمجلة: «أوه، أعتقد أنه يجب أن يكون رجلاً. وأتمنى لهم (أمازون) التوفيق. أنا متحمس جداً لرؤية الرجل القادم على المسرح ورؤية حيوية وحياة جديدة تماماً لهذه الشخصية».

وتابع: «أنا أعشق عالم جيمس بوند. لقد كان جيداً جداً بالنسبة لي. إنه الهدية التي تستمر في العطاء».

والفيلم، الذي سيعرض على «نتفليكس» في 28 الجاري، يتناول مجموعة من المتقاعدين يحلون ألغاز الجرائم.

