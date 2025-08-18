بحجّة رغبته في التسلية ! ليبي يطلق أسده على عامل مصري في مزرعته (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، استياء وغضبا واسعا في ليبيا ومصر، بعد أن وثّق لحظة قيام صاحب مزرعة ليبي بإطلاق أسده على عامل مصري، بهدف المزاح والتسلية.

ويظهر المقطع المصور الذي وقع تداوله بشكل واسع خلال الساعات الماضية، العامل المصري وهو في حالة فزع وارتباك شديدين، بعدما التف الأسد حوله بمخالبه وبدأ في عضّه، كما بدت على وجهه علامات الفزع، واشتكى تعرضه لآلام وجروح جرّاء عضة الأسد، فيما كان صاحب المزرعة يوثّق الواقعة ويضحك، طالباً من العامل التزام الهدوء حتى "يستمتع" بمواصلة الأسد هجومه عليه غير عابئ بما يمكن أن يتسبب به الحيوان المفترس من إصابات خطيرة.

المشاهد التي قال ناشطون إنه تم التقاطها في ليبيا، دون تحديد المكان، لاقت إدانات واسعة على المنصات الاجتماعية، حيث وصفها ناشطون بأنها "إهانة للكرامة الإنسانية" و"استهتار بحياة البشر"، مطالبين بمحاسبة المتورط فيها.

وتعد تربية الحيوانات المفترسة ظاهرة منتشرة في ليبيا، وكثيرا ما شوهدت أسود ونمور تتجول برفقة أصحابها في الشوارع والأماكن العامة وداخل الأحياء السكنية، رغم وجود قرار حكومي بمنع الاحتفاظ بالحيوانات المفترسة وتربيتها في المنازل والمزارع أو الأماكن الخاصة.