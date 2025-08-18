توم كروز يحرج ترامب ويرفض "عزومته" بحجة "تضارب المواعيد"

كشفت تقارير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختار النجم توم كروز لتكريمه ضمن قائمة الفنانين الذين سيشملهم تكريم "كينيدي سنتر" لهذا العام، لكن الممثل المرشح لأوسكار رفض الدعوة.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن نجم سلسلة "مهمة مستحيلة" أبلغ الرئيس الأمريكي بأنه لن يتمكن من حضور الحفل الذي سيقام في دار أوبرا كينيدي سنتر بواشنطن في 7 ديسمبر بسبب "تعارض المواعيد".

وأكدت مصادر مجهولة في مركز كينيدي للفنون الأدائية الخبر للصحيفة. يذكر أن الممثل البالغ من العمر 63 عاما أصدر الجزء الأخير من سلسلة "مهمة مستحيلة" بعنوان "التسوية النهائية" في مايو الماضي، وهو يعمل حاليا على عدة مشاريع ستصدر في عام 2026.

وكان كروز سيكون أبرز نجوم قائمة المكرمين لهذا العام بعد أن اختار ترامب شخصيا خمسة فنانين يحبهم، وهم: الممثل سيلفستر ستالوني، وفرقة الروك كيس، ومغنية الديسكو غلوريا غاينور، والممثل البريطاني مايكل كروفورد، ونجم موسيقى الكانتري جورج سترايت.

وظل نجم فيلم "توب غان" بعيدا عن الانخراط في المجال السياسي، مفضلا عدم التحدث عن أي من الحزبين، وتجنب مؤخرا الإجابة عن سؤال يتعلق بترامب.

وخلال جولة ترويجية لآخر أفلامه من سلسلة "مهمة مستحيلة"، واجه كروز سؤالا محرجا من مراسل كوري جنوبي حول تأثير رسوم ترامب الجمركية على إنتاج الفيلم، ليرد الممثل باختصار: "نفضل الإجابة عن أسئلة تتعلق بالفيلم، شكرا".

وسيحضر ترامب، رئيس مجلس إدارة مركز جون إف كينيدي للفنون الأدائية، الحفل كمضيف. وكان قد تجنب حضور التكريم خلال فترته الرئاسية الأولى بعد أن هدد فنانون بمقاطعته احتجاجا على سياساته.

وكسر ترامب البالغ من العمر 79 عاما التقاليد بإعلان أسماء المكرمين لعام 2025، وهم الدفعة الأولى تحت إشرافه، واختار بدلا من ذلك الكشف عن قائمته خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء.

وأسهب ترامب في الثناء على ستالوني وأدواره البطولية في أفلام "رامبو" و"روكي"، ووصف أغنية غاينور الشهيرة "سأبقى على قيد الحياة" (1978) بأنها "من تلك الأغاني القليلة التي تتحسن كلما سمعتها"، ووعد بأن فرقة كيس ستقدم "شيئا مميزا جدا" خلال الحفل.

وكشف أنه كان "مشاركا بشكل كبير" في عملية الاختيار واستبعد بعض المرشحين المحتملين قائلا: "رفضت الكثيرين.. كان لدي بعض المنتمين لتيار الاستيقاظ السياسي".

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال الإعلان: "انظروا إلى حفلات توزيع جوائز الأوسكار، أصبحت تقييماتها سيئة الآن. كل ما يفعلونه هو التحدث عن كرههم لترامب، لكن لا أحد يحب ذلك. لم يعودوا يشاهدونها. كانت تجتذب 45 مليون مشاهد في السابق".

ووصف التكريم بأنه "واحد من أرفع الجوائز في الفنون الأدائية"، مازحا بأنه قد يُكرم نفسه العام المقبل عن عمله السابق في برنامج "المتدرب".



