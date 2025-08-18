20 يوماً على إطلاق "آيفون 17" .. أبل تُعيد صياغة شكل الهاتف بالكامل

تترقب الأوساط التقنية حول العالم بشغف إعلان أبل أحدث إصداراتها من سلسلة الهواتف الذكية، حيث تستعد الشركة لطرح عائلة iPhone 17 الشهر المفبل، وفق ما ذكر موقع timesnownews.

وبحسب التسريبات، ستتضمن السلسلة أربعة طرازات جديدة هي: iPhone 17، وiPhone 17 Air، وiPhone 17 Pro، وiPhone 17 Pro Max.

ورغم أن جميعها ستشهد تحديثات بارزة، إلا أن الأنظار تتجه بشكل خاص نحو النسخة الأقوى iPhone 17 Pro Max، التي يُتوقع أن تكون نقلة نوعية في التصميم والمواصفات.

وتشير تقارير متعددة إلى أن هواتف أبل الجديدة ستُطرح عالميًا بين 8 و10 سبتمبر المقبل، بينما حددت تسريبات أخرى يوم 9 سبتمبر 2025 موعدًا لظهور السلسلة لأول مرة في الأسواق.

ومن المتوقع أن يتوفر iPhone 17 Pro Max بخمسة ألوان عصرية: الأسود، الرمادي، الأبيض، البرتقالي، والأزرق الداكن. أما بالنسبة للسعر، فقد يكون قريبا من 1600 دولار.

وتشير المعلومات إلى أن أبل ستُعيد صياغة شكل الجهاز بالكامل. وسيتضمن الهاتف وحدة كاميرا خلفية مستطيلة تمتد من زاوية إلى أخرى، مع تحريك شعار أبل قليلًا عن موقعه التقليدي، في إشارة إلى ثورة بصرية جديدة في تصميم أجهزة الشركة.

وسيحمل الهاتف نظام كاميرا خلفية ثلاثي العدسات، جميعها بدقة 48 ميغابكسل، تشمل الكاميرا الرئيسية، والكاميرا ذات الزاوية العريضة للغاية، إضافة إلى كاميرا مقربة للتصوير البعيد.

أما الكاميرا الأمامية فقد حصلت على ترقية كبيرة لتصل إلى 24 ميغابكسل، مقارنة بالإصدار السابق الذي جاء بعدسة 12 ميغابكسل، ما يعزز تجربة صور السيلفي ومكالمات الفيديو بجودة غير مسبوقة.

ومن المنتظر أن يعتمد iPhone 17 Pro Max على شاشة ProMotion OLED بمقاس 6.3 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، ما يمنح المستخدمين تجربة عرض أكثر سلاسة ووضوحًا.

أما من ناحية الأداء، فسيدعم الهاتف معالج Apple A19 Pro، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 128 غيغابايت، مما يجعله واحدًا من أقوى الهواتف المنتظرة في السوق.