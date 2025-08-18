الكويت تمنع صبغ الشعر لمن أقل من 18 عاماً.. وتحظر (التاتو) في الصالونات

أعلنت وزارة الصحة في الكويت عن منع صبغ الشعر للأطفال وتقديم خدمة تسمير البشرة لمن هم دون 18 عاماً، وذلك ضمن دليل الاشتراطات الصحية الجديد الذي اعتمده وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب العوضي للمعاهد الصحية ومراكز اللياقة والصالونات ومراكز التجميل والعناية الشخصية.

ويهدف الدليل، الذي يضم أكثر من 130 توجيهاً واشتراطاً، إلى تعزيز سلامة وصحة رواد هذه المرافق وضمان بيئة مطابقة لأفضل الممارسات العالمية، مع تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والتجارة لمتابعة الرقابة.

ومن أبرز الضوابط الجديدة: إلزام المعاهد الصحية بتدريب المدربين على الإنعاش القلبي الرئوي، توفير منقذ سباحة معتمد، فرض اشتراطات دقيقة لسلامة المسابح والسونا والجاكوزي، حظر استخدام أجهزة الوشم الدائم (التاتو) داخل الصالونات، ومنع إعادة استخدام الأدوات الحادة لأكثر من زبون، إضافة إلى اشتراط حصول العاملين على شهادة لياقة صحية سارية وعدم مزاولة العمل في حال الإصابة بأمراض معدية أو جلدية.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بحماية الصحة العامة ورفع معايير السلامة في المرافق الخدمية الموجهة للجمهور.