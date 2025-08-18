شركة ملابس شهيرة تسحب فساتين أطفال من السوق بسبب مخاطر خنقها لمن يرتديها

استدعت كبرى متاجر الأزياء الراقية في لندن بعضًا من ملابس الأطفال الشهيرة لديها بسبب ما قالت أنه "خطر الاختناق" المحتمل لمن يرتديها.

وتحتوي مجموعة ملابس الأطفال "ميس سمر" التي تبيعها شركتا التجزئة "نكست" و"ماتالان" على حبال زخرفية طويلة جدًا. ويشير إشعار سحب المنتج إلى أن هذا العيب في التصميم يعني أن الحبل قد يلتف حول رقبة الطفل ويخنقه أو يعلق به.

وأصدرت شركة "ميس" إشعار سحب الشهر الماضي، وطلبت من العملاء منع أطفالهم من ارتدائها وإعادتها واسترداد أموالهم بالكامل. وأضافت سلسلة الأزياء: "إذا أهديتم هذا المنتج، فيُرجى مطالبة المستلم بالتواصل مع "نكست" في أقرب وقت ممكن. نأسف لأي خيبة أمل قد تكون سببتها".

كما أصدرت شركة "ماتالان" إشعار سحب مماثل لملابس "ميس" يوم الجمعة، والذي يشمل فساتين بوهيمية وبلوزات محبوكة بيعت بين 11 أبريل و2 يونيو.

وينص الإشعار على: "يجب على مالكي المنتج التوقف عن استخدامه فورًا وإعادته إلى "ميس" واسترداد أموالهم بالكامل". ويقول مسؤولو سلامة المنتجات إن الحبال "تتجاوز الحد الأقصى المسموح به" بموجب اللوائح العامة لسلامة المنتجات لعام 2005.

ولم يقتصر الأمر على الملابس فقط، فقد حذّرت سلسلة متاجر SPAR البريطانية محبي الجبن في أيرلندا الشمالية هذا الأسبوع من تناول دفعة من جبن الماعز، بعد أن اكتشف المسؤولون أنها تحتوي على بكتيريا الليستيريا المستوحدة.

ويعاني معظم الأشخاص الذين يمرضون من طعام ملوث بالليستيريا من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا - حمى وإسهال وقيء - لبضعة أيام.