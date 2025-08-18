أجواء من الإلهام في «صيفكم ويانا»

ضمن فعاليات «صيفكم ويانا»، التي تنظمها مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، نظم مركز ناشئة كلباء، التابع لناشئة الشارقة، أكثر من 100 برنامج وفعالية مبتكرة تجمع بين الإثراء العلمي، والإبداع الفني، والمهارات الحياتية، وتوفر لمنتسبي المركز ضمن الفئة العمرية 13 إلى 18 عاماً، بيئة محفزة لصقل المهارات وتطوير القدرات.

وتوزّعت الفعاليات على العديد من المسارات، حيث شملت الفنون، العلوم والتكنولوجيا، الرياضة، والآداب واللغات، إضافة إلى شراكات مجتمعية نوعية مع هيئات ومؤسسات حكومية أتاحت للمنتسبين فرصة التعرف إلى أبرز أدوار القطاعات المختلفة في خدمة المجتمع، بما يعزز الوعي المجتمعي لديهم، ويربطهم بقيم الانتماء والمواطنة الإيجابية والعمل الجماعي بروح الفريق.

واستقطبت الفعاليات طاقات المنتسبين ليعيشوا أجواء من الإلهام عبر ورش وبرامج تخصصية تعلموا خلالها تقنيات نوعية من الفنون، شملت الخزف والإيبرو وفنون الماندالا بواسطة الخيوط، ومهارات التشكيل بالجبس والتأثيرات اللونية الإبداعية بفن الريزن، مروراً ببرامج الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى منصات الإبداع الأدبي التي احتفت باللغة العربية وآدابها بين لوحات من الشعر العربي وجلسات قرائية وفن الإلقاء.

من ناحيته، قال مدير مركز ناشئة كلباء، خالد الريسي، إن ما قدمه المركز خلال عطلة الصيف، ليس مجرد برامج صيفية فحسب، وإنما استثمار حقيقي في طاقات النشء وتوجيهها نحو الإبداع والتميز، إذ صُممت البرامج لتشكل منصات يلتقي فيها الإبداع بالعلم في بيئة ترفيهية وتعليمية تفاعلية تُبنى فيها شخصية أجيال المستقبل القادرة على صنع الفرق وخدمة المجتمع.