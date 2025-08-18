النباتيون الصرف أقل من المتوقع.. في ألمانيا

كشف استطلاع للرأي أن نسبة النباتيين والخضريين الصرف في ألمانيا أقل مما قد يظن البعض، إذ صرّح أقل بقليل من 4% من المشاركين في برنامج «الرصد الغذائي الوطني» أنهم يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً، أي يمتنعون عن تناول اللحوم والأسماك.

ووصف نحو 1% نظامهم الغذائي بأنه نباتي صرف، وفقاً لمعهد «ماكس روبنر»، وهو المعهد الاتحادي الألماني لأبحاث التغذية والغذاء في كارلسروه. ويمتنع أولئك الذين يتبعون نمط حياة نباتياً صرفاً عن جميع المنتجات الحيوانية الأخرى، مثل الحليب والبيض والعسل. وشمل الاستطلاع 3155 شخصاً ناطقاً بالألمانية، تراوح أعمارهم بين 18 و80 عاماً، ضمن برنامج «الرصد الغذائي الوطني» خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2024. وطُلب من المشاركين - من بين أمور أخرى - تقييم نظامهم الغذائي الحالي.

وبحسب الاستطلاع، فإن ما يقرب من ثلثي المشاركين أشاروا إلى اتباعهم نظاماً غذائياً متنوعاً. ووصف ربعهم أنفسهم بأنهم «مرنون غذائياً». ووفقاً للمعهد، يعني هذا تناول اللحوم مرتين أسبوعياً كحد أقصى.