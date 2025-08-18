حرفيون مكسيكيون يتهمون «أديداس» بـ «نسخ تراثهم».. والشركة تعتذر

أعرب حرفيون من بلدة صغيرة في جنوب المكسيك، في شهادات تلقتها وكالة «فرانس برس» أول من أمس، عن أسفهم لنسخ شركة «أديداس» المتخصصة في صناعة المعدات الرياضية تصاميم صنادلهم التقليدية، في إطار تعاون مع الفنان الأميركي ويلي شافاريا.

ونددت السلطات المكسيكية، مطلع أغسطس الجاري، بتقليد «أديداس» تصميماً تقليدياً من المنطقة، وهو صندل «واهاكا سليب-أون»، من دون الحصول على إذن من مبتكريه. وقالت الحكومة المكسيكية إنها ستسعى للحصول على تعويض من الشركة الألمانية بتهمة الاستيلاء الثقافي.

وأكد الحرفيون، وهم من فيا إيدالغو يالالاغ في ولاية واهاكا في جنوب المكسيك، الجمعة الماضية، أن الصنادل (المعروفة باسم «هواراتشي» في المكسيك) تتطلب حرفية دقيقة متوارثة منذ أجيال.

وقال رايموندو كويفاس، وهو حرفي من هذه البلدة التي يزيد عدد سكانها قليلاً على 1800 نسمة: «نقوم بعمل شاق للغاية في صناعة الهواراتشي».

ويعمل عشرات الحرفيين المحليين في ورش بدائية لصنع أحذية الهواراتشي يدوياً.

وأوضح كويفاس: «نحن مستاؤون، ففي الواقع، هناك تجارة رابحة وراء هذه الصنادل. ليس من الصواب أن تجد شركة ما سهولة في قول (سأقلّد هذا النموذج وأربح منه)».

وقال حرفي آخر، أنطونينو دومينغيز، إن حرفية صناعة الهواراتشي هي نتاج أجيال عدة في فيا إيدالغو يالالاغ.

وفي الأسبوع الماضي، أقرّ المصمم المكسيكي - الأميركي ويلي تشافاريا بأن صنادله لشركة «أديداس» استخدمت اسم ولاية واهاكا المكسيكية بشكل غير مناسب.

من جهتها، اعتذرت «أديداس»، وأكدت التزامها العمل مع المجتمع المحلي في «حوار قائم على الاحترام يُكرّم تراثه الثقافي».

