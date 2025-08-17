عجوز هندية تفقد ثروتها كاملة بعد محاولة شراء لتر حليب "أونلاين"

خسرت سيدة سبعينية من مومباي كامل مدخراتها التي بلغت نحو 1.8 مليون روبية هندية، بعد أن تعرضت لعملية احتيال إلكتروني بدأت بخطوة بسيطة وهي محاولة شراء لتر من الحليب عبر الإنترنت.

وقالت الشرطة في بيان لها، إن السيدة البالغة من العمر 71 عاماً والمقيمة في منطقة وادالا، تلقت اتصالاً هاتفياً في الرابع من أغسطس من شخص عرّف نفسه باسم "ديباك"، مدعياً أنه موظف في شركة ألبان.

وقد أرسل لها رابطاً إلكترونياً طالباً منها إدخال بياناتها الشخصية والمصرفية لإتمام الطلب، مؤكداً عليها أن تبقى على الخط وتتبع تعليماته خطوة بخطوة.

وأضافت التحريات أن المكالمة استمرت لأكثر من ساعة قبل أن تُنهيها السيدة، لكن المتصل عاد في اليوم التالي ليطلب منها المزيد من المعلومات.

وبعد أيام قليلة، وأثناء زيارتها الروتينية للبنك، اكتشفت الضحية سحب مبلغ ضخم من أحد حساباتها، وبمراجعة باقي حساباتها، تبيّن أن اثنين آخرين قد تم استنزافهما بالكامل، ليصل مجموع المبالغ المسروقة إلى أكثر من 1.8 مليون روبية هندية، وهي كل ما كانت تملكه من مدخرات.

وأكدت الشرطة أن عملية الاحتيال وقعت بعد أن ضغطت الضحية على الرابط الذي أرسله المحتال، ما أتاح له السيطرة على بيانات هاتفها والوصول إلى حساباتها البنكية.

وفي النهاية تم تسجيل شكوى رسمية، فيما يواصل المحققون تتبع الجاني الذي لا يزال متوارياً عن الأنظار.