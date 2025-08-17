مشهد مؤثر بين فيل وأمه يثير تعاطفاً واسعاً على مواقع التواصل ( فيديو)

أثار مقطع فيديو مؤثر يظهر فيلًا صغيرًا يركض عائدًا إلى أمه القلقة تعاطفاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت ليك تشايلرت، مؤسس مؤسسة إنقاذ الأفيال الفيديو الذي يجسد الرابط العاطفي القوي بين الأم وصغيرها، ويمنح لمحة دافئة عن الحياة اليومية لهذه الكائنات العملاقة والودودة.

وفي تعليقها على المشهد، أوضحت تشايلرت تفاصيل ما حدث، حيث قالت: "كانت نام ثيب مستمتعة بالتجول في الحقول وزيارة قطيع آخر، حتى فقدت إحساسها بالوقت. وعندما طال غيابها، شعرت مالاي ثونغ، أمها، بالقلق ونادت عليها. وبمجرد أن سمعت نام ثيب صوت أمها، أسرعت بالركض نحوها وهي تصيح وكأنها تقول: (أمي، أنا آسفة... لقد عدت!)".

وأضافت: "هذه هي نام ثيب، بصحتها الجسدية والنفسية، وواثقة بالحياة أكثر من أي وقت مضى".وقد لاقت هذه اللحظة المؤثرة تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين، حيث تجاوز عدد مشاهدات الفيديو 300 ألف مشاهدة.

وتدفقت تعليقات المستخدمين الذين عبروا عن حبهم للأفيال، وقال أحدهم: "بغض النظر عن حالتك النفسية، فإن مشاهدة هذه الكائنات الرقيقة تذيب القلوب، وترسم الابتسامة على الوجوه".

