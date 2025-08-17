ممرضة تشعل النار بمستشفى حكومي في مصر وتُشرّد المرضى .. والسبب لا يخطر ببال

قررت نيابة حلوان، حبس ممرضة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة اضرام النار داخل مستشفى حكومي.

وكانت الشرطة المصرية ألقت القبض على اللممرضة، بعد أن أشعلت النار عمدًا في مستشفى حلوان العام، ما أدى إلى نشوب حريق في قسم الرعاية المركزة، بسبب خلافات مع مديرها.

ووفقًا للتحقيقات، اعترفت المتهمة بحيازتها ولاعة يوم الحادث، وأنها أشعلت النار في مرتبة بإحدى الغرف بالمستشفى، وراقبت النيران تنتشر قبل مغادرة المكان.

وخلال استجوابها أكدت المتهمة تعمدها إشعال النيران ومتابعة حالة الفزع التي انتابت المرضى والعاملين بالمستشفى، نظرًا لخلافات مع مديرها.

وأوضحت أنها كررت الفعل عدة مرات في اليوم نفسه، لكنها لم تتوقع امتداد ألسنة اللهب إلى أماكن أخرى بالمستشفى.

وفي بداية الواقعة، اندلع الحريق في غرفة العناية المركزة بالطابق الثالث، مسببًا حالة ذعر بين المرضى وطاقم التمريض.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا من إدارة المستشفى، فتحركت قوات الإطفاء بعدد من سيارات الإطفاء، وفرضت ممراً أمنيًا لتأمين إخلاء المرضى.

وخلال دقائق، أجلت الأطقم الطبية بالتعاون مع قوات الأمن 16 مريضًا من غرفة العناية المركزة إلى أماكن آمنة ومستشفيات مجاورة، لتجنب خسائر بشرية.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق بالكامل ونفذت عمليات التبريد، بعدما أشارت التقديرات الأولية إلى ماس كهربائي كسبب للحادث.

لكن استمرار الفحص والتحقيقات كشف أن الحريق مفتعل عمدًا، مما وجه أصابع الاتهام إلى الممرضة المذكورة التي تعمل في نفس القسم.