تاجر مخدرات يعلن عن خط تجارته الجديد ويرسل بالخطأ لضابط شرطة

سُجن تاجر مخدرات بريطاني أرسل رسالة نصية عن طريق الخطأ إلى ضابط شرطة بشأن خط تجارته الجديد من المخدرات.

واعترف جاك جوهانسن، 23 عامًا، من ستيرلينغ كلوز، بتهمتين تتعلقان بالتورط في توريد القنب، وتهمة واحدة تتعلق بخرق شروط الكفالة.

وصرحت شرطة بيدفوردشير وفقا ل" بي بي سي" بأن الشاب كان جزءًا من عصابة للجريمة المنظمة (OCG) تعمل في بيغلسويد وساندي، حيث تُورّد القنب والكوكايين والهيروين. في 25 أكتوبر من العام الماضي، نفّذ الضباط مذكرة توقيف في منزل جوهانسن حيث أُلقي القبض عليه لتورطه في توريد مخدرات من الفئة ب.

وصودرت عدة هواتف محمولة من العقار، من بينها هاتف عُثر عليه في سلة مهملات المطبخ، كان حاول تحطيمه. وأظهرت الرسائل التي تم تنزيلها من جميع الأجهزة أنه تم الاتصال بأكثر من 400 رقم هاتفي للاستفسار عن المخدرات المتوفرة وأسعارها.

وأُفرج عن يوهانسن بكفالة، ولكن بعد ثمانية أيام، استخدم هاتفًا مُسجلًا حديثًا لإرسال رسالة بخط هاتفه الجديد. إلا أنه أرسل الرسالة عن طريق الخطأ إلى هاتف عمل أحد ضباط الشرطة - وهو أحد الضباط الذين حضروا مذكرة التوقيف الأولية.

وفي 28 نوفمبر، نُفذت مذكرة توقيف أخرى في منزله، حيث أُلقي القبض عليه مرة أخرى لتورطه في توريد مخدرات من الفئة أ والفئة ب.

وصودرت كمية صغيرة من القنب، وسلع فاخرة، وما يقرب من 2000 جنيه إسترليني ( 2689 دولار أمريكي ) نقدًا. وفي هذه المناسبة، حاول يوهانسن أيضًا إخفاء هاتف محمول خلف خزانة ملابس، وقد عُثر عليه عندما بدأ يرن أثناء التفتيش. ولاحقا أقرّ يوهانسن بالذنب في تهمتين تتعلقان بتوريد القنب، وتهمة واحدة تتعلق بخرق شروط الكفالة في محكمة لوتون كراون. كما أنكر - وأُثبتت براءته - تهمة تتعلق بتوريد الكوكايين. وحُكم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة عامين وعشرة أشهر في جلسة النطق بالحكم في محكمة لوتون كراون.