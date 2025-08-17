بطل جمباز صيني بعمر السنتين لا زال في الحفاضات

أصبح طفل صغير من جنوب شرق الصين نجمًا على الإنترنت بعد انتشار مقاطع فيديو تُظهر مهاراته الاستثنائية في الجمباز، حيث يتقن بسهولة استخدام معدات العارضة الأفقية والمتوازية والحلقية. وينحدر الطفل، البالغ من العمر ثلاث سنوات والذي لم يُكشف عن اسمه، من تايتشو بمقاطعة تشجيانغ، وقد أظهر قدرة خارقة على دعم وزنه والتسلق منذ صغره. وقد ذكرت والدته، واسم عائلتها شو، أنه كان مفعمًا بالحيوية والنشاط منذ ولادته؛ حتى قبل بلوغه الثانية من عمره، وكان يتأرجح بسهولة وهو متمسك بمساند ذراعي الكرسي. ولحرص والديه على سلامته، قررا شراء جهاز عارضتين متوازيتين للأطفال عبر الإنترنت، ولدهشتهما، أتقن استخدام الجهاز بسرعة.

وبفضل تقدّمه، أضافت العائلة لاحقًا حلقاتٍ وعارضةً أفقيةً إلى منزلهم، حيث يمارس الصبيّ الآن التمارين يوميًا، مُظهرًا تناسقًا ومرونةً مذهلين.

وقالت شو لصحيفة بايونير نيوز: "أصبح يقضي وقتًا عليها يوميًا. إنها طريقة رائعة للتمرين في المنزل". وأضافت: "وذراعاه قويتان بشكلٍ لا يُصدق - يؤلمني حقًا عندما يضربني مازحًا".

ويُظهر مقطع فيديو أداءه بثقة على العارضة الأفقية، والمتوازيين، والحلقات - وهي أجهزة أساسية لتطوير مهارات جمباز متكاملة، وتُبرز قوته وتناسقه الاستثنائيين. في أحد المقاطع، يظهر الصبيّ، مرتديًا حفاضًا فقط، وهو يُسند نفسه بسهولة على العارضتين المتوازيتين بينما تُساعده عائلته في ارتداء بنطاله. وبمجرد ارتداء ملابسه، ينتقل بسلاسة إلى حركة "الدراجة" المُعلّقة، مُحرّكًا ساقيه في الهواء دون أن يُظهر أي علامات تعب.

ويُظهر مقطع فيديو آخر الطفل وهو يمسك الحلقات بقوة بكلتا يديه، ويقوس جسده للخلف، ويثني ساقيه، ويتأرجح بهما ذهابًا وإيابًا بسلاسة ملحوظة - مما يُثير إعجاب المشاهدين الذين أعربوا عن توقعاتهم بأن يصبح بطل جمباز عندما يكبر، فعلق متابع "على أحدهم أن يُخبر الفريق الوطني للجمباز بهذا!". بينما قال آخر: "بالتأكيد، يمتلك جسدًا رياضيًا طبيعيًا. أمرٌ لا يُصدق! معجزة جمباز يرتدي الحفاضات - أرجوكم درّبوه جيدًا، وسيُحقق المجد للبلاد يومًا ما".