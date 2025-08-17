مزيد من التشويق في «عالم فيراري أبوظبي»

احتفالاً باليوم العالمي للأفعوانيات، الذي يصادف 16 أغسطس، رفعت «عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي» من مستوى التشويق مع «فورمولا روسّا»، أسرع أفعوانية في العالم، حيث تنطلق بسرعة هائلة تصل إلى 240 كيلومتراً في الساعة خلال 4.9 ثوانٍ فقط، مقدّمةً تجربة لا مثيل لها لعشاق المغامرة حول العالم. وبمناسبة الذكرى السنوية الـ15 لافتتاحها، منحت «عالم فيراري أبوظبي» الفرصة لـ15 فائزاً محظوظاً وضيوفهم للاستمتاع بمرافقها، من الأفعوانيات إلى الألعاب العائلية المفضلة، وصولاً إلى ختام التجربة بركوب «فورمولا روسّا» الأسطورية. وتواصل «عالم فيراري أبوظبي» احتفالاتها بهذا العام بمجموعة واسعة من الجوائز.