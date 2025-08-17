بلدات صغيرة في ألمانيا تطالب بلوحات سيارات خاصة بها

طالب عشرات من عمد البلدات في ولايات ألمانية عدة بدعم من الوزارات المعنية لاستصدار لوحات سيارات معدنية خاصة ببلداتهم.

وبعث أكثر من 70 عمدة ورئيس مجلس بلدية برسالة مشتركة بذلك إلى الوزارات المعنية في ولايات بادن - فورتمبرغ وبافاريا وشمال الراين - ويستفاليا وهيسن.

وجاء في الرسالة: «نرى في هذه الفكرة فرصة قيّمة لتعزيز الهوية الإقليمية لبلدياتنا، وتعزيز تسويق المدينة دون تكبد تكاليف».

وأوضح الموقعون على الرسالة أنه يمكن أن تكون لوحات السيارات التي تحمل هوية البلدية وسيلة فعّالة لإبراز المكان وتعزيز الشعور بالانتماء لدى المواطنين.

وتأتي هذه الرسائل عقب اقتراحٍ قدمه العام الماضي أستاذ الاقتصاد وإدارة الوجهات في جامعة هايلبرون، رالف بوخرت، والذي تضمن حصول 320 مدينة في ألمانيا على لوحات معدنية خاصة بها للسيارات.

ويشير الاقتراح إلى المدن متوسطة الحجم التي يزيد عدد سكانها على 20 ألف نسمة، والتي لا تمتلك حتى الآن لوحات معدنية خاصة بها. ووفقاً لبوخرت، تسعى أكثر من 100 مدينة في جميع أنحاء ألمانيا حالياً للحصول على لوحات معدنية خاصة بها.