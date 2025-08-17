طرب وأنغام رشيقة.. في انطلاق مهرجان القلعة للموسيقى

بمزيج من الأغاني الطربية الأصيلة والموسيقى الحديثة الرشيقة، انطلقت الدورة الـ33 لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في القاهرة، أول من أمس.

ويعد المهرجان الذي تحتضنه قلعة صلاح الدين التاريخية من أبرز الفعاليات الصيفية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية سنوياً خارج قاعاتها الفاخرة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ويجتذب سنوياً عشرات الآلاف من الزائرين.

وأحيت الجزء الأول من حفل الافتتاح على مسرح المحكى مجموعة من فناني دار الأوبرا، ممن تغنوا بأعمال كبار المطربين الراحلين، أمثال سيد مكاوي وعبدالحليم حافظ وصباح ووردة ومحمد العزبي، بمصاحبة الفرقة الموسيقية، تحت قيادة المايسترو إيهاب عبدالحميد.

وجاء الجزء الثاني من الافتتاح أكثر حيوية وتفاعلاً من الحاضرين مع فريق «وسط البلد» الذي قدم مجموعة من أغانيه المعروفة، منها «آه يا لالالي» و«مجنون» و«الجارية والسلطان» و«قربيلي» و«نفسي أحبك».

ويشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 23 الجاري سهرات غنائية لعدد من الفنانين، منهم مدحت صالح وعلي الحجار وإيهاب توفيق وهشام عباس وأحمد جمال.

وقدم المغني خالد سليم حفله الليلة الماضية على مسرح المحكى، سبقته فقرة موسيقية لفنان الإيقاع سعيد الأرتيست بمشاركة 55 طالباً من فصل الإيقاع الشرقي بمركز تنمية المواهب وفرقة الإيقاعات الشرقية.

أما اليوم فيلتقي جمهور المهرجان مع المنشد ياسين التهامي، كما يقام حفل للموسيقار عمرو سليم وفرقته.

وقال وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو عن المهرجان: «هنا تتجاور أصوات الطرب الأصيل مع نغمات الموسيقى الحديثة، هنا تمتزج روائع الإنشاد الروحي بالتجارب الشبابية المبدعة، في لوحة فنية بديعة تجسّد ثراء المشهد الموسيقي المصري وقدرته على الجمع بين التراث ونبض التجديد».

وأضاف «لقد أصبح مهرجان القلعة علامة فارقة على الخريطة الثقافية المصرية والعربية، ووجهة يتلاقى فيها الجمهور مع ألوان الإبداع في أجواء تنبض بالسحر والجمال»، مشيراً إلى أن المهرجان أصبح منبراً يحتضن الأجيال ويوحِّد الأذواق، حيث يعيش الجمهور أمسيات تنبض بالحس الجمالي، وتؤكد مكانة مصر الريادية في صون الفنون ودعم الموهوبين.

وتابع وزير الثقافة: «أغتنم هذه اللحظة لأعلن عن حدث وطني مهم يُضاف إلى أجندتنا الثقافية، معلناً إطلاق اليوم المصري للموسيقى في 15 من سبتمبر من كل عام، تخليداً لذكرى رحيل فنان الشعب الموسيقار سيد درويش، الذي جدد الموسيقى المصرية وجعلها صوتاً للأمة. في هذا اليوم، الذي اقترحه ويتولى تنظيمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، سنحتفي بتراثنا الموسيقي العريق، وندعم هويتنا الثقافية، ونُكرم رموزاً أضاءوا سماء الفن، بالتعاون مع جميع مؤسسات الوزارة».

وكرّم المهرجان في الافتتاح 12 شخصية أثرت الساحة الفنية، من بينها الموسيقار هاني شنودة، وعازف العود حسين صابر، وعازف الإيقاع محسن الصواف، والمطرب إيهاب توفيق.

