مصر تتذكر صوتها.. بمعرض يعكس قيمة أم كلثوم

يفتتح وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو مساء غد المعرض الفني الكبير «صوت مصر»، في إطار البرنامج الثقافي والفني لوزارة الثقافة احتفاءً بعام كوكب الشرق أم كلثوم.

وقالت وزارة الثقافة المصرية، في بيان صحافي أمس، إن المعرض يقام بتنظيم وإشراف قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، ويُعد تجربة بصرية توثيقية تستعيد ملامح السيرة والمسيرة الاستثنائية لمطربة الشعب، من خلال رؤية تشكيلية تجمع بين الأعمال الفنية المعاصرة، والوثائق الصحافية، والمقتنيات الأصلية لأم كلثوم، في صياغة إبداعية تعكس قيمة الأيقونة الغنائية ومكانتها في الوجدان المصري والعربي.

وقال مدير عام مراكز الفنون ومنسق المعرض، الفنان علي سعيد، إن «المشروع يمثل تجربة استثنائية حرصنا من خلالها على تقديم سيرة أم كلثوم بصيغة بصرية مختلفة، تتقاطع فيها الفنون التشكيلية مع الأرشيف الصحافي والذاكرة الغنائية، لتقدم صورة متكاملة عن أحد أهم الرموز الثقافية في تاريخ مصر الحديث».

ويضم المعرض أعمال 29 فناناً من أجيال واتجاهات مختلفة، تنوعت بين التصوير والنحت، بما يعكس حجم الإلهام الذي مثلته أم كلثوم للأوساط الفنية والثقافية على مدار العقود.

كما يقدم المعرض عرضاً توثيقياً خاصاً لمسيرة كوكب الشرق من خلال الصحافة المصرية على مدى قرن كامل، عبر نسخ أصلية من الجرائد والمجلات التي أرخت لمسيرتها الفنية.

ويأتي المعرض في تعاون مثمر مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، إذ يعرض مجموعة من المقتنيات النادرة الخاصة بأم كلثوم والمحفوظة بمتحفها بالمنيل، بما يمنح الزائرين فرصة ثمينة للاطلاع على جانب من تراثها الإبداعي والإنساني في إطار تجربة ثقافية متكاملة.