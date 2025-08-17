جمعية الصحفيين الإماراتية تحتفي بالعبيدلي: صاحب إنجازات نوعية

تقديراً لمسيرته الحافلة بالإنجازات في مجالات العمل الشرطي، وحماية الملكية الفكرية، ودعم المبادرات الوطنية؛ كرمت جمعية الصحفيين الإماراتية في مقرها بدبي اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي.

وعبر اللواء العبيدلي عن شكره وتقديره للجمعية على هذه المبادرة، مشيراً إلى أن الجمعية هي «بيت الصحافة والإعلام» الذي نفخر بالانتماء إليه، مؤكداً أن الإعلام الإماراتي لم يتأخر يوماً في القيام بواجباته وتعزيز مسيرة الأمن والملكية الفكرية، وإبراز إنجازات الوطن.

وقال: «سعداء في جمعية الإمارات للملكية الفكرية بأن يكون بيننا وبين جمعية الصحفيين تعاون مشترك في العديد من المجالات التي تفيد الوطن وأبناءه، وأي جهد نقوم به هو واجب علينا ومهما بذلنا من عمل، فلن نوفي دولتنا حقها».

وأضاف اللواء العبيدلي أن اهتمام القيادة الرشيدة بالصحافة والصحافيين مكن الدولة من تحقيق أعلى مؤشرات الأداء، تسابق بها العديد من دول العالم، مشيداً بالدور الإعلامي في دعم الابتكار وترسيخ مكانة الإمارات عالمياً.

من جهتها، قدمت رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين، فضيلة المعيني، لمحة عن تاريخ الجمعية والمراحل التي مرت بها، إذ تم عرض الفعاليات والخدمات المتنوعة التي تقدمها الجمعية.

وأهدت رئيسة الجمعية في ختام الحفل اللواء العبيدلي درعاً تذكارية كتبت بخط اليد، معربة عن تقديرها العميق لعطائه وجهوده الكبيرة في خدمة الوطن، مؤكدة أن هذا التكريم هو تعبير رمزي عن اعتزاز الجمعية بما قدمه من إنجازات نوعية ومساهمات رائدة على المستويين الوطني والدولي.

اللواء عبدالقدوس العبيدلي:

• جمعية الصحفيين هي «بيت الصحافة والإعلام» الذي نفخر بالانتماء إليه.

فضيلة المعيني:

• التكريم تعبير رمزي عن الاعتزاز بما قدمه الدكتور العبيدلي من مساهمات رائدة.