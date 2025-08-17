بمنتصف النهار.. يسرقون مجوهرات بمليوني دولار في دقيقتين

قالت الشرطة الأميركية، أول من أمس، إن لصوصاً في مدينة سياتل هربوا بما يقدر بنحو مليوني دولار من الألماس والساعات الفاخرة والذهب وغيرها في عملية سرقة جريئة في منتصف النهار لمتجر مجوهرات في أقل من 90 ثانية.

وأظهر مقطع فيديو من كاميرات المراقبة في المتجر بمنطقة غرب سياتل أربعة مشتبهٍ بهم مقنعين يحطمون الباب الأمامي الزجاجي المغلق بمطارق، ثم ينهبون ست واجهات عرض الخميس الماضي.

وقالت الشرطة في بيان إن واجهة عرض واحدة كانت تضم ساعات رولكس قيمتها 750 ألف دولار. وأوضحت أن أحد المشتبه بهم هدد العمال برذاذ للدببة ومسدس صاعق، لكن لم يصب أحد.

وقال نائب رئيس المتجر المملوك للأسرة، جوش ميناش: «لقد أصبنا بصدمة كموظفين. سنغلق لفترة من الوقت»، مضيفاً أن العمال انتهوا من تنظيف الزجاج المكسور ويعملون على إحصاء الخسائر.