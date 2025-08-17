زيادة كبيرة في إصابات الحصبة بالأميركتين

أعلنت منظمة الصحة للبلدان الأميركية، أول من أمس، عن زيادة في إصابات الحصبة في الأميركتين، لاسيما في أميركا الشمالية، مع زيادة الوفيات بسبب العدوى في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن تفشي المرض مرتبط بانخفاض التغطية المتعلقة بالتطعيم، إذ تم تسجيل 71% من الحالات بين أشخاص لم يتم تطعيمهم و18% بين أفراد لم يعرف ما إذا كانوا قد حصلوا على التطعيم أم لا.

وبحلول الثامن من أغسطس الجاري، تأكدت 10139 إصابة بالحصبة و18 وفاة مرتبطة بها في 10 دول في الأميركتين، وهو ما يمثل ارتفاعاً قدره 34 ضعفاً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حسبما أشارت إحصاءات المنظمة.

ومن بين الوفيات سُجلت 14 حالة في المكسيك، وثلاث في الولايات المتحدة، وحالة في كندا.

وقالت المنظمة إن معظم الوفيات في المكسيك سُجلت بين سكان أصليين.