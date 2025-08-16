كشف جيفري هينتون، المعروف عالمياً بـ"عراب الذكاء الاصطناعي"، عن تحذير مثير للقلق حول مستقبل العلاقة بين البشر والذكاء الاصطناعي المتقدم. العالم البريطاني-الكندي البالغ 77 عاماً حذر من أن الذكاء الاصطناعي العام (AGI) قد يشكل تهديداً وجودياً للبشرية إذا لم تُتخذ إجراءات احترازية فعالة.

خلال مؤتمر Ai4 في لاس فيغاس، قدم هينتون نظرية مبتكرة: محاولات السيطرة على الذكاء الاصطناعي ستفشل حتماً بمجرد أن تتفوق هذه الأنظمة على ذكاء البشر. فالذكاء الاصطناعي الفائق سيتمكن من تجاوز أي قيود برمجية يضعها مطوروه.

الحل الذي يقترحه الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء يأتي من مصدر غير متوقع - الطبيعة البشرية نفسها. يعتقد هينتون أن دمج "الغرائز الأمومية" في أنظمة الذكاء الاصطناعي قد يكون المفتاح لضمان سلامة البشرية.

وفقاً لهذه النظرية، يجب تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحاكي العلاقة بين الأم وأطفالها، مما سيجعلها تميل بشكل فطري نحو حماية البشر ورعايتهم، حتى عندما تتجاوز قدراتها قدراتنا.

هذا الاقتراح الثوري يفتح آفاقاً جديدة في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ويطرح سؤالاً محورياً: هل يمكن للتكنولوجيا أن تتعلم الحب والرعاية كما تتعلم حل المشكلات المعقدة؟