يمني يحتجز زوجته رهينة ويهدد بتفجيرها بقنبلة يدوية

أعلنت الشرطة اليمنية، امس الجمعة، ضبط مسلح احتجز زوجته كرهينة وهدد بتفجيرها بقنبلة يدوية.

وذكر المتحدث باسم الشرطة خالد السنمي في بيان أن "شرطة المنصورة تلقت بلاغًا عن وجود خلاف عائلي بين أحد المواطنين وزوجته، وعند مباشرة القوة الأمنية للموقع، أقدم المتهم على فتح (بيم) قنبلة يدوية واحتضان زوجته كرهينة".

وأوضح البيان أن المتهم "هدد بتفجير القنبلة به وبزوجته إذ حاول أي أحد الاقتراب، مما استدعى انسحاب القوة ميدانيًا حفاظًا على الأرواح".

وأضاف أنه "تم إشعار الوحدات الأمنية بواقعة الحادثة، وعلى الفور جرى استخراج أمر من النيابة لمداهمة المنزل وضبط المتهم".

وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من إيقاف المتهم وضبطه وبحوزته قنبلتين يدويتين، أثناء محاولته الفرار على متن حافلة في نقطة العلم برفقة زوجته".

وأكد السنمي أن "العملية نفذت بنجاح كامل دون وقوع أي إصابات، وقد تم تحرير محضر ضبط رسمي بالواقعة، وتسليم المتهم والمضبوطات إلى شرطة المنصورة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

وكان رجل يمني أقدم في مثل هذا اليوم قبل عامين (16 اغسطس 2023) على تفجير نفسه مع زوجته بقنبلة يدوية أمام المارة في أحد الشوارع العامة بمديرية دار سعد في عدن، جنوبي البلاد، وذلك إثر خلافات أسرية بينهما.