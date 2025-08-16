سرقوا مجوهرات بـ 2 مليون دولار في دقيقتين .. (فيديو)

في مشهد دراماتيكي صادم أقدم عدد من اللصوص على سرقة محل مجوهرات في أقل من دقيقتين حاصدين ما قدره 2 مليون دولار.

فقد أعلنت الشرطة الأميركية أمس الجمعة أن لصوصا في مدينة سياتل هربوا بما يقدر بنحو 2 مليون دولار من الماس والساعات الفاخرة والذهب وغيرها في عملية سرقة جريئة في منتصف النهار لمتجر مجوهرات في أقل من 90 ثانية.

كما أضافت الشرطة في بيان أن واجهة عرض واحدة كانت تضم ساعات رولكس قيمتها 750 ألف دولار. وأوضحت أن أحد المشتبه بهم هدد العمال برذاذ للدببة ومسدس صاعق، لكن لم يصب أحد. وأشارت إلى أن عناصرها استجابوا لبلاغ عن السرقة، لكن المشتبه بهم كانوا قد هربوا بالفعل في سيارة ولم يتم ضبطهم خلال عملية بحث بالمنطقة، وفق ما نقلت وكالة "د.ب.أ"

فيما قال جوش ميناش، نائب رئيس المتجر المملوك للأسرة: "لقد أصبنا بصدمة كموظفين.. وسنغلق لفترة من الوقت." وأضاف أن العمال انتهوا من تنظيف الزجاج المكسور ويعملون على إحصاء الخسائر.

بينما أظهر مقطع فيديو من كاميرات المراقبة في المتجر بمنطقة غرب سياتل أربعة مشتبه بهم مقنعين يحطمون الباب الأمامي الزجاجي المغلق بمطارق ثم ينهبون ست واجهات عرض يوم الخميس الماضي.