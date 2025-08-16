4 مشروبات على معدة فارغة .. فائدة لا تتخيلها لمرضى السكري والضغط

يلعب نظامك الغذائي دورًا هامًا في تنظيم مستويات السكر في الدم وضغط الدم المرتفع، فالنظام الغذائي المتوازن الغني بالألياف وأوميجا 3 ومضادات الأكسدة يُحافظ على استقرار مستويات الجلوكوز ويمنع مقاومة الأنسولين.

وهناك أطعمة ومشروبات يُنصح بتناولها على معدة فارغة لفوائدها الكبيرة والعظيمة لمرضى السكري والضغط:

1. القرفة:

قشر القرفة المغلي في كوب من الماء يوميًا في الصباح. هذا المشروب لا يمنحك الطاقة فحسب، بل يُخفض أيضًا مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة حساسية الأنسولين. يمكنك إضافة رشة من مسحوق الفلفل الأسود لتعزيز امتصاص العناصر الغذائية، وسوف تلاحظ بعد أسبوع أن المزيج يُساعد على تنظيم مستويات السكر وضغط الدم، وتحسين الدورة الدموية، وتقليل الالتهابات.

2. بذور الكتان:

بذور الكتان غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والألياف، ومضادات الأكسدة. تُبطئ الألياف هضم الكربوهيدرات وتُنظم مستويات السكر في الدم، مما يُساعد في تنظيم مرض السكري. كما تُساهم أحماض أوميجا 3 في تعزيز صحة القلب لدى مرضى السكري.

3. الكركم:

يُعد تناول رشة من مسحوق الكركم وإضافته إلى الماء المغلي وشربه على معدة فارغة كل صباح من أفضل الطرق للتحكم في مستويات السكر في الدم وضغط الدم. الكركم غني بمركب الكركمين النشط الذي يُعد مضادًا للالتهابات ومضادًا للأكسدة، كما أنه مُوسّع للأوعية الدموية. يمكنك أيضًا إضافة عصير الليمون لتحسين عملية الهضم وإزالة سموم الكبد.

4. الحلبة:

تُعتبر بذور الحلبة من أفضل العلاجات الطبيعية لإدارة مرض السكري وارتفاع ضغط الدم. فهي غنية بالألياف والمواد الكيميائية التي تُبطئ عملية هضم وامتصاص الكربوهيدرات والسكر. ووفقًا للخبراء، يساعد شرب الحلبة على تحسين استخدام الجسم للسكر وزيادة إفراز الأنسولين.