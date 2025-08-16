تتقاضى راتباً شهرياً 12 دولاراً فقط .. لجنة مصرية لحل أزمات نجوى فؤاد

قرر وزير الثقافة المصري أحمد هنو تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الثقافة ونقابة المهن التمثيلية، لحل أزمات الفنانة نجوى فؤاد، وزيارتها اليوم السبت والتعرف على أبرز المشكلات التي تواجهها وبحث سبل حلها في أسرع وقت ممكن.

ويأتي ذلك عقب اتفاق تم بين وزير الثقافة الدكتور ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، بهدف تقديم الدعم للفنانة في إطار حرص الجانبين على رعاية رموز الفن المصري وحفظ مكانتهم.

ومن المقرر أن تضم الزيارة عدداً من ممثلي الوزارة والنقابة، حيث سيتم الاستماع بشكل مباشر إلى الفنانة والعمل على وضع حلول عملية تضمن تلبية مطالبها ودعمها.

واستغاثت فؤاد بوزير الثقافة بعد تعرضها لعدة أزمات صحية وعدم قدرتها على توفير علاجها بسبب ظروفها المالية، فضلا عن مخاوفها من طردها من شقتها.

وكانت الفنانة قالت في تصريحات صحفية إنها لم تعد تقوى على تحمل نفقات علاجها العالية. وأنها تحصل على معاش من نقابة المهن التمثيلية بقيمة 600 جنيه فقط شهريا ما يعادل 12 دولارا ، وهو مبلغ زهيد. كما فوجئت الفنانة المصرية بأزمة جديدة وهي صدور قانون الإيجارات حيث تقيم داخل شقة سكنية بنظام الإيجار القديم، وهو الأمر الذي يرغمها على تركها وإخلائها بعد سبع سنوات، مضيفة أنها استغاثت بوزير الثقافة لحل كافة تلك المشكلات ،خاصة أنها قدمت للفن المصري كثيراً، ولا تريد أن تقيم في آخر أيام حياتها بدار للمسنين.

وكانت الفنانة قد كشفت تفاصيل حالتها الصحية لـ"العربية.نت"، حيث قالت إنها سقطت أرضاً أمام منزلها، مما تسبب لها في كسر مضاعف بمنطقة الكتف والذراع اليسرى.