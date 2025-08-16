تعرَّف على أصغر فنان عربي أصبح عضو لجنة تحكيم في برنامج "ذا فويس"

اختارت شبكة MBC أعضاء لجنتي تحكيم برنامجي "The Voice" و"The Voice Kids" في موسميهما الجديدين، بعد انقطاع دام عدة سنوات، لتشهد الساحة الفنية مفاجآت لافتة، أبرزها انضمام الفنان السوري "الشامي"، ليصبح أصغر عضو لجنة تحكيم في تاريخ البرنامج، بعمر 23 عاماً فقط.

وضمّت لجنة تحكيم الموسم الجديد من "The Voice" كلاً من الفنانين ناصيف زيتون ورحمة رياض وأحمد سعد، فيما يشارك في لجنة تحكيم "The Voice Kids" كل من الفنان المصري رامي صبري، والفنانة السعودية داليا مبارك، إلى جانب "الشامي".

ونشر الشامي عبر حسابه على إنستغرام مقطع فيديو له على الكرسي الأحمر الشهير بالبرنامج، معلّقاً: "أصغر عضو لجنة تحكيم ومدرب صوت بالتاريخ"، ثم ظهر في فيديو آخر عبر خاصية القصص القصيرة ليؤكد امتنانه لجمهوره قائلاً: "وصلتوني للقمة بسبب إيمان هذا الجيل فيني، وصار دوري أؤمن فيكم وأعطيكم من خبرتي، ونطلع أحلى صوت.. بحبكم".

وكانت شبكة MBC قد أعلنت في مايو الماضي عن فتح باب التقدّم للمشاركة في البرنامجين، على أن تنطلق مرحلة "الصوت وبس" من "The Voice" في أكتوبر المقبل، مع الإشارة إلى أن تصوير الموسم الجديد سيتم هذه المرة في الأردن، في خطوة قد تضيف بعداً مختلفاً لتجربة البرنامج الأشهر في اكتشاف المواهب العربية.