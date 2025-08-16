"خيال مآته" في حدائق كورية الجنوبية للحراسة وتخويف اللصوص

اختبرت شرطة سيول ضباط شرطة مجسمين بالحجم الطبيعي (هولوجرام) كوسيلة لزيادة شعور الناس بالأمان والحد من الجريمة في عاصمة كوريا الجنوبية. وقالت وسائل إعلام كورية أنه في كل مساء، بين الساعة 7 مساءً و10 مساءً، يظهر شرطي يرتدي زيًا رسميًا ويبلغ طوله أكثر من 170 سم في حديقة جودونغ رقم 3، وهي منطقة مزدحمة في جونغ-غو، سيول، مذكرًا السكان بأنه "في حالات الطوارئ، ستستجيب الشرطة على الفور"، وأن "هناك كاميرات مراقبة في كل مكان".

وبالطبع لم يكن الشرطي ضابط شرطة عادي، بل صورة مجسمة بهيئة ثلاثية الأبعاد كـ"خيال مآته"، مصممة لتوفير الاستقرار النفسي للمواطنين ومنع السلوك غير المنضبط. وتم إنشاء نموذج الشرطي بالحجم الطبيعي من قبل شركة Hologrammica، وهي شركة تقنية متخصصة في المحتوى المجسم، وتم تركيبه في أكتوبر من العام الماضي، على أساس تجريبي، وتظهر البيانات الحديثة أنه كان له تأثير كبير على الحد من الجريمة في حديقة جودونغ رقم 3.

ووفقا لموقع " إي ديلي" أصبحت لافتة الهولوغرام أداة أمنية ذكية تُعزز شعور المواطنين بالأمان، ولها تأثير وقائي نفسي. وأكدت شرطة كوريا الجنوبية أنه على الرغم من أن هذه التقنية لا تستطيع إلقاء القبض على المجرمين مباشرةً، إلا أنها تُحقق نتائج ملموسة في منع الجريمة وتعزيز الشعور بالأمان، وأن نطاق تطبيقها قابل للتوسع مستقبلًا تبعًا للظروف.

وقالت مصادر الشرطة: "على الرغم من أنه اتضح بعد الفحص الدقيق أن الشخص ليس شخصًا حقيقيًا، إلا أن مجرد الشعور بوجود الشرطة كان له تأثير رادع كبير". وصرح رئيس مركز شرطة جونغبو، آن دونغ هيون، قائلاً: "سنواصل توسيع أنشطة منع الجريمة التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لخلق بيئة آمنة في الحديقة".

ووفقًا لوكالة شرطة مدينة سيول، أظهرت مقارنة الفترة نفسها قبل وبعد تركيب اللافتة أن عدد الجرائم التي وقعت داخل نطاق الحديقة انخفض بنسبة 22% تقريبًا، وشبّه معظم المعلقين على الإنترنت المشهد بخيال المآته للطيور في العصر الحديث، وسخروا من أن عدد الجرائم ربما انخفض لأن الناس يخشون دخول الحديقة بعد رؤية شبح شرطي.