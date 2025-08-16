رجل يعتدي على آخر في ملعب غولف: لأنه يلعب ببطء

أُلقي القبض على رجل من فلوريدا بعد أن اعتدى بالضرب الشديد على رجل آخر في ملعب جولف بسبب بطء لعبه.

ووفقًا لمذكرة توقيف، اعتدى جيسون هيوز على لاعب جولف في ملعب بكسيمي في يونيو، حيث أخبر هيوز نواب مكتب مأمور مقاطعة أوسيولا أنه كان منزعجًا من بطء لعب الرجل. وأفاد الرجل أنه تبادل الكلام مع هيوز في الملعب. ووفقًا للمذكرة، كان الرجل يلعب مع صديق له أمام هيوز. وقال هيوز إنه طلب من الرجل أكثر من مرة الإسراع. وذكرت المذكرة أن نقطة غضب هيوز كانت حديث الرجل مع صديقه وهو أمامه على المساحة الخضراء.

وأضافت المذكرة أن هيوز هاجم الرجل بعد ذلك دون استفزاز ولكمه في وجهه مرارًا وتكرارًا. وبعدها صعد هيوز وشريكه في اللعب إلى عربة الجولف الخاصة بهما وانطلقا بها إلى سيارتهما في الموقف. ثم انطلقا قبل وصول الشرطة. وقال رجال الشرطة إنهم وجدوا الرجل ينزف ويعاني من كدمات عند وصولهم. ثم تعقب المسؤولون هيوز ليتم توقيفه بعد وقت قصير.

وحُجز هيوز في سجن مقاطعة أوسيولا يوم الخميس، حيث وُجهت إليه تهمة الاعتداء المشدد والتسبب في إيذاء جسدي. كما مثل هيوز أمام المحكمة لأول مرة يوم الجمعة، وحدد القاضي كفالته بمبلغ 2500 دولار. وتبين أن أحد شروط الكفالة وفقا ل "فوكس نيوز" هو عدم السماح له بلعب الجولف في أي ملعب مفتوح للجمهور. وعلق الجمهور على الحادثة وقال أحدهم : "إذا كنت تحاول أن تكون عدوانيًا، فقد اخترت اللعبة الخاطئة تمامًا. اذهب ومارس الجيو جيتسو أو الكونغ فو". كما انتقد لاعبون تصرف الرجل في رياضة معروف أن وتيرة لعبها بطيئة أساسا وتحتاج لتركيز.