صيف دبي 2025 تجارب استثنائية في أسبوع العودة إلى المدارس

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تدخل مفاجآت صيف دبي موسم التسوق الأخير هذا الأسبوع مع بدء العد التنازلي لموسم العودة إلى المدارس، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بتجربة تسوق استثنائية، والاستفادة من تخفيضات هائلة على لوازم المدرسة، والأدوات، والأجهزة، وغيرها الكثير، والفوز بجوائز قيمة حتى 31 أغسطس الجاري. وتسهم الباقات الحصرية، والتخفيضات الحصرية للطلبة، والهدايا الرائعة في تعزيز مكانة المدينة وجهة مثالية للتسوق والحصول على أفضل عروض العودة إلى المدارس. كما يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بفعالية «قهوة بيتس» في حلبة دبي للتزلج، أو مشاهدة أفلام العائلة المفضلة مثل «علاء الدين»، و«الحورية الصغيرة»، و«أليس في بلاد العجائب»، إلى جانب عرض «جزيرة الكنز»، ما يشكل أفضل ختام لموسم الصيف في المدينة.

عودة الفعاليات المفضلة

تستمر مفاجآت صيف دبي حتى 31 أغسطس، وتقدم مجموعة من الفعاليات المميزة، والتجارب الجديدة كلياً، وأكبر تخفيضات التسوق لهذا الموسم، بالإضافة إلى أنشطة حصرية في مراكز التسوق، وجوائز ضخمة، وسحوبات كبرى، وغيرها الكثير.

وتستمر مبادرة «طبق بـ10 دراهم» الأولى من نوعها خلال مفاجآت صيف دبي هذا العام حتى 31 أغسطس. وتتوافر المبادرة في أكثر من 190 مطعماً مميزاً ضمن ما يزيد على 700 منفذ مشارك في أبرز مراكز التسوق ووجهات تناول الطعام على مستوى دبي.

ويمكن للعائلات الاستمتاع بروعة شخصية مدهش في عالم مدهش، ودبي فستيفال سيتي مول مع حديقة مدهش المائية، والحصول على بطاقة مدهش الصيفية التي تمنحهم فرصة ربح الجوائز، وزيارة أوستيريا ماريو للاستمتاع بأنشطة الأطفال الرائعة، واستكشاف متجر مدهش لشراء منتجات حصرية. وسيظهر مدهش ودانة لتقديم عروض مميزة في مختلف أنحاء المدينة. وسيحظى سكان دبي وزوارها بفرصة الاستفادة من 7500 عرض «اشترِ واحدة واحصل على الأخرى مجاناً» مع إنترتينر مفاجآت صيف دبي، فيما يمكن للعائلات الاستفادة من عروض الفنادق والمعالم السياحية في مختلف أنحاء المدينة.

ويمكن لعشاق التسوق الاستفادة من عروض التجزئة التي تنتشر في مختلف أنحاء المدينة خلال فصل الصيف، بما في ذلك الصفقات اليومية، وتسوق وامسح واربح.

وتواصل سحوبات مفاجآت صيف دبي 2025 تقديم أكبر جوائز الموسم على الإطلاق حتى 31 أغسطس، حيث تقدم سحوبات مجموعة مراكز التسوق في دبي تسع سيارات جديدة، فيما تقدم سحوبات مجموعة دبي للمجوهرات 30 سبيكة ذهبية إلى 30 فائزاً من سعداء الحظ، ويقدم برنامج فيزا للمجوهرات في مفاجآت صيف دبي 2025 قسائم مجوهرات بقيمة إجمالية تبلغ مليوناً و750 ألف درهم إلى 50 فائزاً.

ومن الفعاليات الجديدة هذا الأسبوع:

■ عروض العودة إلى المدارس

•التاريخ: حتى 31 أغسطس

•المكان: في مختلف أنحاء المدينة

انطلق موسم التسوق الأخير من مفاجآت صيف دبي وهو «العودة إلى المدارس»، والذي يستمر حتى 31 أغسطس الجاري في مختلف أنحاء المدينة، حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بتخفيضات تراوح بين 25 و75% على كل شيء، بدءاً من الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالطلاب، والأزياء المدرسية، وصولاً إلى القرطاسية، واللوازم المدرسية المختلفة. كما يقدم الموسم عروض «تسوق واربح» جديدة تشمل فرص الفوز بمنح دراسية، ونقاط ولاء، وقسائم هدايا، ودورات في الذكاء الاصطناعي وغيرها كثير.

■ «ذا لافتر فاكتوري»

•التاريخ: 15 و16 و22 و23 أغسطس

•المكان: مختلف أنحاء المدينة

يمكن للجمهور الاستمتاع بمجموعة من عروض الكوميديا الارتجالية العالمية «ذا لافتر فاكتوري» في مختلف أنحاء المدينة، فيما يقدم مجموعة العروض الكوميدية هذا الشهر ديمتري باكانوف، وآش روز، الوحيد الذي يقدم عروضاً تجمع بين خفة اليد والكوميديا الارتجالية في دولة الإمارات، إلى جانب نهى بشير. وتُقام العروض أيام 15 أغسطس في «ميز، ذا أجندا»، و16 أغسطس في «فندق ستوديو ون»، و22 أغسطس في «فندق راديسون دبي داماك هيلز»، و23 أغسطس في فندق «ديوكس النخلة».

■ «قهوة بيتس»

•التاريخ: 16 أغسطس

•المكان: حلبة دبي للتزلج، دبي مول

كونوا بين الحضور في الحدث المميّز «قهوة بيتس»، الذي تستضيفه «حلبة دبي للتزلج» في «دبي مول» في 16 أغسطس، لتعيشوا تجربة فريدة تجمع بين الموسيقى والحركة والمرح، بمشاركة «الدي جي» العالمي Whiteboy، حيث ستكون بانتظاركم تجربة لا مثيل لها مع القهوة والحماسة والموسيقى والتزلج على الجليد حصرياً خلال «مفاجآت صيف دبي». استمتعوا بأروع الأنغام الموسيقية الإيقاعية مع «الدي جي» Whiteboy، وتذوّقوا مشروب القهوة المفضّل لديكم من العلامة التجارية المحلية الرائدة «درفن كوفي القهوة». تبدأ أسعار التذاكر من 120 درهماً، تشمل جولة واحدة للتزلج على الجليد، وكوب قهوة لكل فرد.

■ عرض «علاء الدين»

•التاريخ: 16 و27 أغسطس

•المكان: فندق جميرا بيتش

استعدّوا لرحلةٍ خيالية على متن السجادة الطائرة، واستكشفوا عالماً جديداً بالكامل مع عرض «علاء الدين» في هذا الصيف. برأيكم، هل ينجح «علاء الدين» في الانتصار على الساحر الشرير «أبانازار»، والفوز بقلب الأميرة «ياسمين»؟ استكشفوا إذا ما كان الجنّي و«روح الخاتم» وشقيق «علاء الدين» سيسهمون في إنقاذ الموقف. كونوا حاضرين لمشاهدة تفاصيل هذا العرض الإيمائي الكلاسيكي البريطاني الذي يروي إحدى أشهر القصص في منطقة الشرق الأوسط. ويتميّز هذا العرض بالمرح والموسيقى والعروض الراقصة والأجواء التفاعلية مع الجمهور. شاهدوا المصابيح السحرية وعيشوا الأجواء الممتعة في هذا العمل الرائع المناسب لجميع أفراد العائلة.

■ «ساوث بوردر» و«كريس لورانس»

•التاريخ: 16 أغسطس

•المكان: قاعة الشيخ راشد، المدرسة الهندية الثانوية

موعدكم مع أمسيةٍ مليئة بالأغنيات المفضّلة، والألحان الرائعة، والأعمال التي تصدّرت المراتب الأولى، حيث يلتقي خلالها النجم «جاي دورياس»، والنجم «كريس لورانس» مع فرقة «ساوث بوردر»، ضمن حفلٍ يترقبه محبّو الموسيقى، وتستضيفه «قاعة الشيخ راشد» في «المدرسة الهندية الثانوية» في 16 أغسطس.

■ «ذا ليتل ميرميد»

•التاريخ: 15 و17 و26 و28 أغسطس

•المكان: فندق جميرا بيتش

هل ترغبون في عيش تجربة في عالمٍ آخر؟ انضمّوا إلى «أرييلا»، حورية البحر الفضولية التي تحلم بأن تعيش حياتها خارج عالم البحار، وتمتلك الجرأة لترك منزلها في المحيط، بحثاً عن الحب الحقيقي في مكانٍ ما، متجاهلةً أنّ الخطر يكمن في الأعماق. قابلوا «هيستيريا» المعروفة بأنها «ساحرة البحر»، والتي تبرم صفقةً مع «أرييلا»، تأخذ بموجبها صوتها، مقابل فرصة أن تحظى بحبّ «الأمير فريدريك»، فهل ينتصر الحب أم تجذب مكائد «هيستيريا» بطلتنا اللطيفة إلى أعماق البحار من جديد؟

■ رياضات إلكترونية

•التاريخ: حتى 17 أغسطس

•المكان: نادي ضباط شرطة دبي

تعود «بطولة شرطة دبي للرياضات الإلكترونية» لتُقام هذا الصيف في «نادي ضباط شرطة دبي»، حتى 18 أغسطس، حيث توفّر منصةً تنافسيةً جاذبة لمحبّي الألعاب الإلكترونية في دولة الإمارات، ولاسيما الشباب. يُقام هذا الحدث برعاية شرطة دبي، ويهدف إلى تعزيز الوعي بما تنطوي عليه الألعاب الإلكترونية من تأثيرات على صعيد الصحة النفسية والسلامة والأمان، والتوعية بمخاطرها المحتملة. يشتمل هذا الحدث على مجموعةٍ واسعة من أشهر الألعاب الإلكترونية، بما فيها «كاونتر سترايك» و«فالورانت» و«فورتنايت» و«سوبر سماش بروس» وEAFC25 و«دوتا 2» و«موبايل ليجندز: بانغ بانغ»، والكثير غيرها. كما تقّدم هذا البطولة جوائز يصل مجموعها إلى 200 ألف درهم.

■ «أليس في بلاد العجائب»

•التاريخ: 19 و21 و23 أغسطس

•المكان: فندق جميرا بيتش

عيشوا رحلةً فنية غير عادية برفقة «أليس» و«الأرنب الأبيض»، واستكشفوا عالماً مذهلاً مليئاً بالشخصيات المميّزة، مثل «القطّ شيشاير» و«دودة الشرنقة» و«ملكة القلوب» وغيرها، وارتشفوا الشاي مع «صانع القبعات» المجنون، واضحكوا مع «تويدليدوم» و«تويدليدي»، وتسللوا بحذر إلى منطقة «ملكة القلوب المرعبة»، ولكن إياكم أن تلمسوا فطائرها. موعدكم مع عرضٍ رائع سيحوّل خشبة المسرح إلى أرضٍ للعجائب، وسط أزياء ملونة وشخصيات مرحة ومحببة، وديكورات مبهرة، والكثير من المواقف اللطيفة والمشوّقة، في عملٍ يترك فيه المنطق الساحة للخيال.

■ جزيرة الكنز

•التاريخ: 20 و22 و24 أغسطس

•المكان: مسرح فندق جميرا بيتش

رحلة ممتعة ومليئة بالحيوية في أعالى البحار مع جيم لاد هوكينز، الذي يكتشف خريطة غامضة تقود إلى مصير القرصان الراحل الكابتن سكوينت، حيث يمكن للجمهور الاستمتاع بالاستعراضات المميزة، والكوميديا المضحكة، ومغامرات القراصنة الكلاسيكية.

■ منح مدهش الدراسية

•التاريخ: حتى 26 أغسطس

•المكان: عدد من مراكز التسوق

تعد منح مدهش الدراسية إحدى أهم فعاليات موسم العودة إلى المدارس في مفاجآت صيف دبي، حيث تقدم للعائلات فرصة مثالية للفوز بمنح دراسية بقيمة إجمالية تبلغ 200 ألف درهم، وذلك من خلال إنفاق 200 درهم أو أكثر في مراكز التسوق المشاركة.