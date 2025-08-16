جيف بيزوس في وداع أمه: «سأحتفظ بها في قلبي»

أعرب جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون عن حزنه على وفاة والدته، جاكي بيزوس، التي توفيت أول من أمس عن عمر ناهز 78 عاماً، بعد صراعها مع أحد أنواع الخرف.

وفي منشور على موقع «إنستغرام» إلى جانب صورة لها، تذكر الملياردير (61 عاماً)، حياتها «التي كانت مبكرة بعض الشيء» عندما أصبحت أماً في سن الـ17.

وكتب «لم يكن الأمر سهلاً، لكنها نجحت في كل شيء».

وأضاف أنها توفيت «وهي محاطة بالكثير من الأشخاص الذين أحبوها (أبناؤها وأحفادها ووالدي)». وتابع «سأحتفظ بها في قلبي إلى الأبد».

وانهالت التعازي من المشاهير منهم أنطونيو بانديراس وشارون ستون ونعومي كامبل وميراندا كير. وكتبت لورين سانشيز، الصحافية السابقة التي تزوجت بيزوس، في حفل حافل بالنجوم في البندقية «سنفتقدها كثيراً».