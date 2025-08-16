«حوبة» الإماراتي إلى العالمية من بوابة «فانتاستيك فِست 2025»

أعلنت «إيمج نيشن أبوظبي» و«سبوكي بيكتشرز» أن الفيلم الروائي «حوبة»، وهو عمل من فئة الرعب النفسي والتشويق، للمخرج الإماراتي ماجد الأنصاري، سيحتفل بعرضه العالمي الأول في مهرجان «فانتاستيك فِست» في سبتمبر المقبل. ويُعد المهرجان، الذي يُقام في أوستن بولاية تكساس، إحدى أبرز المنصات العالمية لعرض الأعمال السينمائية الجريئة التي ترتقي بالحدود السينمائية المألوفة.

ويُعد فيلم «حوبة» أول فيلم إماراتي ناطق بالعربية يتم إنتاجه في إطار التعاون بين «سبوكي بيكتشرز» و«إيمج نيشن أبوظبي»، ويقدم قصة مؤثرة تأسر المشاهد مع أجواء الرعب المشوّقة. وتدور أحداث الفيلم حول أماني (الممثلة الإماراتية بدور محمد)، الزوجة المخلصة التي تنقلب حياتها رأساً على عقب عندما يعود زوجها إلى المنزل مصطحباً زوجة ثانية هي زهرة (سارة طيبة، المخرجة والفنانة السعودية). ولكن مع زهرة، يصل إلى البيت ظلام خفي يبدأ في التسلل إلى أرجائه، ليمتحن حدود الولاء والحب والبقاء. ويضم طاقم العمل أيضاً جاسم الخرّاز في دور الزوج خالد، وإيمان طارق في دور الابنة نور. وخلف الكاميرا، ينضم إلى ماجد الأنصاري نخبة من المنتجين البارزين هم: روي لي، وستيفن شنايدر، وديريك داوتشي، ورامي ياسين، فيما يتولى محمد حفظي وياسر الياسري مهام الإنتاج التنفيذي.

وبعد عرضه العالمي الأول في مهرجان «فانتاستيك فِست»، من المقرر أن يُعرض الفيلم في دور السينما بالإمارات بتاريخ 30 أكتوبر 2025.