«استراحة معرفة».. باقة واسعة من الفعاليات المعرفية والإبداعية في أغسطس

تنظِّم «استراحة معرفة»، إحدى مبادرات مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مجموعة من الفعاليات الغنية لشهر أغسطس الجاري، والتي تستهدف مختلف الفئات العمرية في مدن عدة داخل الدولة وخارجها.

وقد انطلقت الفعاليات مع استراحة معرفة في كندا، التي نظمت جلسة ناقشت كتاباً في التربية بعنوان «أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون»، وفعالية «ماذا تقرأ؟»، كما نُظمت ورشة «كاتب المستقبل»، وورشة «فن الخطابة والتحدث أمام الجمهور».

وجاءت جلسة قراءة قصة «الأمير الصغير»، ضمن مبادرة «صيفنا معرفة» التي أطلقتها المؤسسة، لتشجع الأطفال على اكتشاف القيم الإنسانية من خلال القراءة، بينما ركّزت ورشة «نصنع قصة مصورة» على تنمية الخيال البصري والإبداع لدى الأطفال. كما نُظّمت جلسة حوارية بعنوان «الذكاء الاصطناعي والأدب: تحديات وإمكانات». وتُنظم الاستراحة جلسة نقاشية حول رواية «عزازيل» في مدينة العين. وتشهد مدينة الإسكندرية جلسة «كتاب من مكتبتي». وتواصل الأنشطة بورشة «خطاط المعرفة الصغير»، وجلسة مناقشة كتاب «البحث عن صوت» في الشارقة وعجمان.

كما تستضيف المبادرة ورشة «كتابة اليوميات»، فيما تخصص يوماً لفعالية «اليوم العالمي للعمل الإنساني».

وتتواصل الورش التفاعلية مع ورشة «قصة ملهمة على لسان طائر»، إضافة إلى ورشة «قصص من وحي الصورة»، وخصصت المبادرة جلسة في أبوظبي لكتاب «إيكيجا»، تليها جلسة «استراحة كتابة»، ثم استراحة معرفة في الفجيرة، والتي تحتفي بيوم المرأة الإماراتية، وتُختتم الفعاليات بجلسات استراحتي معرفة في دبي والعين.