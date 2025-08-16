«كراكال» راعياً للأسلحة في «أبوظبي للصيد والفروسية»

أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي يُقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، انضمام شركة كراكال راعياً رسمياً للأسلحة. وتُعد «كراكال»، التابعة لمجموعة إيدج ضمن قطاع الصواريخ والأسلحة، من أبرز الشركات الإقليمية المتخصصة في تصميم وتصنيع الأسلحة الصغيرة عالية الأداء، إذ ستضطلع بدور محوري في فعاليات المعرض لهذا العام.

وتعد النسخة الـ22 من المعرض الكبرى والأكثر تنوعاً في تاريخ المعرض العريق. ويُعد الحدث منصة عالمية مرموقة تجمع عشاق الصيد والصقارة والفروسية والأنشطة الخارجية.