مصرع 3 عمّال سوريين اختناقاً داخل مصرف مجاري في لبنان

شهدت بلدة المرج اللبنانية كارثة مأساوية، بعدما لقي ثلاثة عمّال من الجنسية السورية مصرعهم اختناقاً أثناء قيامهم بتنظيف مصرف مجاري، وسط حرارة مرتفعة بلغت 44 درجة مئوية.

وأفادت تقارير إعلامية أن انقطاع الأكسجين داخل الحفرة أدى إلى إغماء الضحايا وسقوطهم في المياه، ما تسبب في وفاتهم على الفور.

وهرعت فرق الدفاع المدني إلى الموقع وتمكّنت من انتشال الجثث، قبل نقلها إلى مستشفى البقاع، فيما عمّ الحزن أرجاء البلدة على وقع هذه الفاجعة.

بدورها، أصدرت بلدية المرج بياناً أعربت فيه عن أسفها العميق بشأن الضحايا، مؤكدة أن الأعمال التي نُفذت في موقع الحادث ليست ضمن نطاق مشاريعها، بل هي جزء من مشروع للصرف الصحي مخصص لبلدات أخرى ويمر عبر المرج باتجاه محطة التكرير.

وأوضحت أن الشركة المنفذة لم تنسق معها أو تبلغها مسبقاً بتنفيذ هذه الأشغال.

وأضافت البلدية في بيانها أنها كانت قد تقدمت سابقاً بشكوى رسمية ضد الشركة إلى مجلس الإنماء والإعمار بسبب مخالفات فنية، محملة إياها كامل المسؤولية عن الحادث.

كما شددت على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤولين، داعية الجهات القضائية والأمنية إلى فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات ما جرى وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي.