بعد استئصال جزء من البنكرياس.. "أنغام تتحسن لكنها تعاني من ألام شديدة"

كشف الإعلامي المصري محمود سعد، اليوم الجمعة، ان حالة الفنانة المصرية أنغام تتحسن لكنها لا زالت تعاني من ألام شديدة.

وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "الحمدلله أنغام بتتحسن"، مشيرا إلى تحسن تحاليلها التي خضعت لها يوم الخميس.

وكتب سعد "أرقام تحاليلها في تحسن لكن لسه لم تصل إلى المرحلة التي تسمح بخروجها من المستشفى. ولسه الألم شديد".

وأكد محمود سعد، الذي يتواصل يومياً مع عمر عارف، الابن الأكبر لأنغام، أن العملية التي خضعت لها الفنانة لم تكن سهلة، لكنها تجاوزت بفضل الله المرحلة الصعبة.

وطلب الإعلامي المصري من متابعيه تكثيف الدعاء للمطربة أنغام، حتى تغادر المستشفى سريعا، وتعود من جديد إلى عائلتها ومحبيها في مصر.

كما أكد سعد تلقيه عدداً كبيراً من الرسائل عبر الصفحة من جمهور الفنانة المصرية، الذين يرغبون في الاطمئنان عليها، مشيراً إلى أن محبة الجمهور وصلت إلى أنغام، وهو ما يحدث فرقاً كبيراً لديها.

وكانت الفنانة المصرية خضعت قبل حوالي أسبوعين لعملية منظار جراحي لاستئصال كيس من البنكرياس، تبعتها فحوص طبية دقيقة كشفت عن ضرورة تدخل جراحي آخر لاستئصال ما تبقى من الكيس وجزء من البنكرياس، وهو ما تم خلال الأيام الماضية.