الكيوي.. فاكهة المناعة والجمال

تتميز فاكهة الكيوي بطعمها الفريد الذي يجمع بين الحموضة والحلاوة، كما أنها غنية بالألياف والعناصر الغذائية الأخرى؛ مما يجعلها تقدم فوائد صحية متعددة للجسم.

ونصحت طبيبة أميركية بتناول ثمرتين من الكيوي يوميا، لتعزيز صحة الأمعاء والوقاية من السرطان.

وتوصي الطبيبة تريشا باسريشا، اختصاصية الجهاز الهضمي في بوسطن الأميركية، مرضاها بتناول حبتين من الكيوي يومياً، للمساعدة في الهضم وتزويدهم بجرعة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، وفق شبكة «فوكس نيوز» الأميركية.

القيمة الغذائية لثمرة الكيوي

تحتوي حبة الكيوي الواحدة 42 سعراً حرارياً، وغراماً من البروتين، و10 غرامات من الكربوهيدرات، و6 غرامات من السكر، و2.07 غرام من الألياف، و24 مليغراماً من الكالسيوم، و12 مليغراماً من المغنسيوم، و24 مليغراماً من الفسفور، و215 مليغراماً من البوتاسيوم، و64 مليغراماً من فيتامين «سي»، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

ما هي أهم الفوائد الصحية للكيوي؟

أظهرت الأبحاث أن فاكهة الكيوي يمكن أن تساعد في التخفيف من المشكلات الهضمية التالية؛ الإمساك، وآلام البطن، وعسر الهضم، بالإضافة إلى تقليل الارتجاع الحمضي؛ مما يساعد في تعزيز صحة الأمعاء.

تعزز عملية الهضم

تحتوي حبتان صغيرتان من فاكهة الكيوي على ضعف الألياف الموجودة في برتقالة. وتعمل الألياف القابلة للذوبان على تكوين مادة هلامية تبطئ عملية الهضم، بينما تبقى الألياف غير القابلة للذوبان سليمة خلال مرورها عبر الجهاز الهضمي؛ مما يزيد من حجم الفضلات، وينظم حركة الأمعاء، ويساعد على تعزيز عملية الهضم.

تحتوي فاكهة الكيوي أيضاً على إنزيم «الأكتينيدين» الذي يساعد في تكسير البروتينات وتحسين الهضم بعد تناول الأطعمة الغنية بالبروتين. وتستخدم ثمرة الكيوي كذلك في تطرية اللحوم في الوصفات الغذائية، وفقاً لموقع «ذا هيلث سايت».

تعزز صحة القلب

تحتوي فاكهة الكيوي على المواد الكيميائية النباتية التي تحمي من مسببات الأمراض، إلى جانب مضادات الأكسدة؛ مما يساهم في حماية القلب. ووجد الباحثون أن تناول الكيوي يزيد من مستوى «الكولسترول الجيد (HDL)» دون أن يؤثر على إجمالي الكولسترول.

كما أظهرت الدراسات أن تناول الكيوي يقلل من الدهون الثلاثية. (في هذه الدراسات، تناول المشاركون حبات عدة من الكيوي يومياً لما بين شهر وشهرين).

تقوي جهاز المناعة

يعد محتوى الكيوي العالي من فيتامين «سي» داعماً لجهاز المناعة. وأظهرت دراسة أن تناول حبتين صغيرتين من الكيوي يومياً قد يغني عن الحاجة إلى مكملات فيتامين «سي» لدى بعض الأشخاص.

يعمل فيتامين «سي» مضاد أكسدة قوياً معروفاً بدعمه جهاز المناعة. فهو يشكل حاجزاً ضد مسببات الأمراض، ويقي من الإجهاد التأكسدي. كما أنه يزيد من عدد خلايا «بي (B)» و«تي (T)» المناعية.

تعزز صحة العيون

تحتوي فاكهة الكيوي قدراً عالياً من اللوتين، وهو كاروتينويد مفيد لصحة العين. ووجد الباحثون أن اللوتين قد يحسن أو يمنع الضمور البقعي، وهو حالة مرتبطة بالعمر تسبب العمى وتضعف البصر.

وقد يلعب فيتامين «سي» الموجود في الكيوي دوراً أيضاً في صحة العين، حيث أظهر تحليل حديث أن زيادة تناول فيتامين «سي» ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بإعتام عدسة العين (المياه البيضاء).

مضاد للأكسدة والتقدم في العمر

تحارب مضادات الأكسدة في الكيوي الجذور الحرة التي تسبب شيخوخة البشرة، مما يساعد على إبقاء البشرة شابة وصحية.