مصر .. خلاف على سعر "الصبر" ينتهي بجريمة قتل

شهدت مدينة بني مزار بمحافظة المنيا في مصر جريمة مروعة هزّت الشارع المحلي، بعدما تحوّل خلاف بسيط على سعر فاكهة الصبر الصيفية إلى مشاجرة دامية، انتهت بمقتل شاب في مقتبل العمر، في واقعة وثّقتها كاميرات المراقبة وأثارت حالة من الغضب بين الأهالي.

وفي التفاصيل، وقعت الحادثة في منطقة شرق المحطة بمدينة بني مزار، حين نشب جدال بين شاب يدعى محمد، يبلغ من العمر 28 عاماً، وأحد بائعي الصبر حول سعر البيع.

وتطور النقاش سريعاً إلى مشادة حادة، قبل أن يقدم البائع على تسديد طعنة نافذة في قلب الشاب، ليسقط أرضاً جثة هامدة وسط ذهول المارة.

وبعد تلقيها بلاغ رسمي بالواقعة، تحركت قوات الأمن إلى موقع الجريمة، حيث وجدت الضحية ملقى على الأرض وقد فارق الحياة مكانه، فيما جرى استدعاء الإسعاف، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بني مزار العام تحت تصرف النيابة العامة.

كما استمعت النيابة لشهادة عدة شهود أكدوا أن الموقف كان يمكن أن ينتهي دون دماء، لولا انفعال الجاني وتصاعد التوتر.

وخلال وقت قصير، تمكنت الشرطة من ضبط المتهم بعد انتشار مقطع فيديو للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي، وبمواجهته، اعترف البائع بارتكاب الجريمة نتيجة خلاف على السعر، فأمرت النيابة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد.