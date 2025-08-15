ركل وصراخ وشد شعر .. على متن رحلة جوية في الصين

شهدت رحلة تابعة للخطوط الجوية الصينية الجنوبية، بين مدينتي شينجن وداليان، قبل أيام، مشاجرة عنيفة فور هبوط الطائرة، بعدما اعتدت عائلة على راكبة اشتكت من تصرفات طفلهم طوال الرحلة، التي استغرقت نحو 4 ساعات.

وبحسب التفاصيل، كان الطفل يجلس خلف الراكبة مباشرة، وظل يركل ظهر مقعدها مراراً رغم تحذيراتها المتكررة، ثم تعمد الاصطدام بها أثناء مروره في الممر، ما أدى إلى سقوط سماعاتها على الأرض وزيادة التوتر.

وعند هبوط الطائرة في مطار داليان، التف أفراد العائلة ــ وهم والد الطفل ووالدته وشقيقته الكبرى ــ حول الراكبة واعتدوا عليها بالضرب.

وأظهر مقطع فيديو الراكبة وهي تصرخ مطالبة بالاتصال بالشرطة، بينما يدفعها الأب، وتصرخ الأم في وجهها، وتشّد الشقيقة شعرها.

وحاول بعض الركاب وأفراد الطاقم التدخل لوقف الاعتداء، لكن المعتدين أبعدوهم، فيما بقيت الراكبة جالسة على الأرض متمسكة بأغراضها.

وخلال المشادة، برر أحد أفراد العائلة تصرف الطفل قائلاً إنه "مجرد طفل" ويجب تفهّم سلوكه.

وأعلنت الخطوط الجوية الصينية الجنوبية أن طاقم الرحلة تدخل لاحتواء الموقف حتى وصول الشرطة، حيث تولت سلطات الأمن التحقيق في الحادثة، دون تقديم تفاصيل إضافية عن النتائج أو العقوبات المحتملة، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل".

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة وقائع مثيرة للجدل شهدتها رحلات جوية حول العالم، بينها شجار على متن رحلة بريطانية لشركة "رايان إير" بسبب بكاء طفل، وحادثة في يونيو الماضي تم خلالها تقييد راكبة بعد محاولتها الانتقال إلى الدرجة الأولى بطريقة فوضوية.