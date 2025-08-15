إذا كنت ممن يستيقظون بين الثالثة والخامسة صباحاً.. عليك مراجعة الطبيب

إذا كنت ممن يستيقظون باستمرار بين الساعة الثالثة والخامسة صباحاً، فأنت لست وحدك. فهذه الظاهرة المزعجة، التي تبدو عشوائية في ظاهرها، تحمل جذوراً عميقة في التاريخ والأساطير، لكنها في الواقع قد تكشف عن أسباب صحية قابلة للعلاج.

ويقدم الطب الحديث أسباباً منطقية لهذه الظاهرة. فالجسم يعمل وفق إيقاع يومي تُنظمه الساعة البيولوجية، التي تتحكم في النوم والهرمونات ودرجة الحرارة بناءً على الضوء والظلام ومع اقتراب الفجر، ننتقل طبيعياً إلى مراحل نوم أخف، ما يجعلنا أكثر عرضة للاستيقاظ بفعل أي مؤثر خارجي، بحسب تقرير لموقع "ميرور".

ومن أبرز أسباب الاستيقاظ المفاجئ:

1 بيئة نوم غير مثالية: حتى ضوء خافت أو اهتزاز هاتف قد يوقظك في مراحل النوم الخفيف.

2 تغيرات هرمونية: خاصة لدى النساء في مرحلة انقطاع الطمث بسبب الهبّات الساخنة والتعرق الليلي.

3 اضطرابات النوم: مثل الأرق، أو انقطاع النفس أثناء النوم، أو اضطراب الساعة البيولوجية، أو الكوابيس المتكررة.

4 التوتر والقلق والاكتئاب: وهي من أبرز مسببات اضطراب النوم، إذ تؤثر على نمط النوم الطبيعي.

5 التقدم في العمر: يقل النوم العميق وتزداد الحساسية للضوضاء، إضافة إلى مشكلات صحية مصاحبة.

كيف تتجنب الاستيقاظ في هذا الوقت؟

التعرض لضوء الشمس صباحاً، وممارسة الرياضة بانتظام خصوصاً اليوغا وتجنب الكافيين والكحول في المساء، والامتناع عن الأكل قبل النوم مباشرة، والحفاظ على غرفة نوم مظلمة وهادئة، جميعها خطوات عملية يمكن أن تقلّل من احتمالية الاستيقاظ المفاجئ.



متى يجب القلق؟

الاستيقاظ في هذا الوقت ليس خطيراً لكنه يصبح كذلك إذا أصبح متكرراً ويؤثر على جودة حياتك، عندها يكون من الضروري مراجعة طبيب مختص للتأكد من عدم وجود مشكلات صحية كامنة.