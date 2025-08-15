من أجل فستان ضيق عليها .. مراهقة كادت تقتل نفسها بحمية قاسية

كادت فتاة مراهقة أن تموت بعد أن تناولت كميات قليلة من الخضراوات والملينات لمدة أسبوعين، في محاولة خطيرة لارتداء فستان عيد ميلاد جديد كان ضيقا عليها.

واضطرت مي، البالغة من العمر 16 عامًا من مقاطعة هونان بوسط الصين، إلى الخضوع لإجراء طبي طارئ استغرق 12 ساعة بعد أن تدهورت حالتها الصحية نتيجة نظامها الغذائي القاسي.

ولمدة أسبوعين، لم تكن مي تأكل سوى كمية قليلة من الخضراوات والملينات، وفقًا لصحيفة "شياوشيانغ مورنينغ هيرالد" الصينية، مما قادها إلى المستشفى في حالة إسعافية بعد أن فقدت فجأة قوتها في أطرافها وأصيبت بضيق في التنفس.

وأظهرت الفحوصات انخفاضًا حادًا في مستويات البوتاسيوم في دمها مما أدى إلى حالة تُسمى نقص بوتاسيوم الدم الخطير، والذي غالبًا ما يكون ناجمًا عن اتباع نظام غذائي غير صحي.

وأوضح طبيب مي، بينغ مين، في مستشفى هونان الشعبي، أن نقص بوتاسيوم الدم الشديد يُمكن أن يُسبب فشلاً تنفسياً وسكتة قلبية مفاجئة. وأكد بينغ أنه للحصول على كمية كافية من البوتاسيوم، يجب تناول البطاطس والدجاج والموز، بالإضافة إلى شرب كمية كافية من الماء يومياً.

وعادت صحة مي إلى طبيعتها، وخرجت مؤخراً من المستشفى.

وفي العام الماضي، نُقل رجل صيني يبلغ من العمر 26 عاماً إلى المستشفى أيضاً بسبب نقص بوتاسيوم الدم. واتبع الرجل الصيام المتقطع لإنقاص وزنه، حيث كان يتناول الطعام خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثماني ساعات يومياً. كما كان الرجل يُمارس تمارين رياضية يومية شاقة.