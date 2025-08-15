الجمهور الصيني ينتظر حفلا غنائيا لمطربة لم تكشف وجهها قط

أثارت مغنية صينية تبلغ من العمر 20 عامًا، الجدل بعدما أعلنت عن إحيائها حفلا غنائيا ضخما ولكن دون التخلي عن شرطها بإخفاء وجهها والذي واظبت على تغطيته بأقنعة طوال مسيرتها الفنيةرغم ضغط معجبيها الـ 22 مليون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت صحيفة "تشاو نيوز" أن المغنية، من مقاطعة شانشي شمال الصين، وتستخدم اسم "وانغزايشياو تشياو" على إحدى منصات التواصل الاجتماعي الرائدة، لم تُظهر وجهها علنًا قط. ولفتت الانتباه بعد أن بدأت بنشر مقاطع فيديو لنفسها وهي تغني بدون موسيقى تصويرية قبل خمس سنوات. وأعجب المستمعون بصوتها رغم ظهورها دوما وهي ترتدي أقنعة كرتونية ودون أن تكشف عن هويتها.

وفي العام الماضي، غنت وانغزايشياو تشياو أغاني مع نجوم بر الصين الرئيسي المشهورين. وحصد مقطع فيديو لها وهي تغني مع المغنية الشهيرة هان هونغ 11.3 مليون إعجاب، بينما حصد مقطع آخر لها وهي تغني مع الممثلة ياو تشين 5.5 مليون إعجاب.

وأفاد التقرير أن حفلها سيكون أول حفل موسيقي في الصين يُقام بمشاركة مغنية مُقنعة. وأصدرت شركة وارنر ميوزيك تشاينا، الجهة المنظمة للحفل، بيانًا للرد على استفسارات الجمهور حول كيفية التأكد من أن المغنية هي بالفعل وانغزايشياو تشياو.

وأكدت الشركة أن "المغنية هي مالكة ومُشغلة حساب التواصل الاجتماعي @wangzaixiaoqiao. وقد وقّعت باسمها وقدمت خطاب موافقة الأداء إلى الجهة الإدارية الحكومية المعنية، وبالتالي ستؤدي المحتوى الذي وافقت عليه الهيئة".

كما تناولت الشركة المخاوف بشأن إمكانية مزامنة الشفاه. وأضاف البيان: "كل قناع ترتديه المغنية صُنع خصيصًا لهذا الحفل. الجزء السفلي من القناع مصنوع من مادة شبكية خاصة بالعرائس، مما يُمكّن الميكروفون من التقاط صوتها بسهولة".

وأضافت: "نظرًا للطابع الخاص لهذا الحفل، ستشرف السلطات على الحفل من خلال تصوير مقاطع فيديو والتحقق من التسجيل الصوتي المباشر للتأكد من عدم تظاهر المغنية بالغناء". بدورها صرحت وانغزايشياوكياو بأنها لا تُظهر وجهها في الأماكن العامة بعد تعرضها لأضرار نفسية نتيجة مطاردة سابقة. كما أعربت عن قلقها من خيبة أمل جمهورها إذا رأوا مظهرها.

وقالت المغنية خلال بث مباشر: "آمل أن يركز الجمهور على أغنياتي. سيكون ذلك أكثر نقاءً ويمكنه أيضًا فصل حياتي الشخصية عن عالم الإنترنت".