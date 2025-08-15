دراسة: المشي السريع يطيل العمر أكثر من المشي مع الكلب

وفقًا لدراسة جديدة، يُمكن لسرعة خطواتك أن تُحدث فرقًا كبيرًا في إضافة سنوات إلى حياتك. إذ قام باحثون بقيادة فريق من جامعة فاندربيلت في الولايات المتحدة بتحليل النشاط البدني لـ 79,856 بالغًا في 12 ولاية أمريكية، وقارنوا الروابط بين الوقت الذي قضوه في المشي البطيء، والوقت الذي قضوه في المشي السريع، والسبب النهائي للوفاة (إن وجد) على مدار فترة متابعة متوسطة امتدت لحوالي 17 عامًا.

وأظهرت البيانات أن الأشخاص الذين قضوا ربع ساعة على الأقل يوميًا في المشي السريع كانوا أقل عرضة للوفاة بشكل ملحوظ خلال فترة الدراسة، وخاصةً بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وما يجعل النتائج مفيدة بشكل خاص هو أنها تستند إلى عينة تشمل أشخاصًا عادةً ما يكونون ممثلين تمثيلاً ناقصًا في دراسات المشي المشابهة، إذ كانت المجموعة تتكون في الغالب من ذوي الدخل المنخفض والسود، الذين غالبًا ما يكونون أكثر عرضة للعيش في مناطق فقيرة وأقل احتمالًا للوصول إلى أماكن آمنة للمشي. ويقول عالم الأوبئة وي تشنغ، من جامعة فاندربيلت: "أظهرت أبحاثنا أن المشي السريع لمدة لا تتجاوز 15 دقيقة يوميًا يرتبط بانخفاض في إجمالي الوفيات بنسبة تقارب 20%، بينما لوحظ انخفاض أقل في الوفيات مرتبطًا بأكثر من ثلاث ساعات من المشي البطيء يوميًا".

ويضيف: "ظلت هذه الفائدة قوية حتى بعد مراعاة عوامل نمط الحياة الأخرى، وكانت متسقة في مختلف تحليلات الحساسية". وصنّف الباحثون المشي البطيء على أنه المشي مع الكلب أو المشي في مكان العمل. ولتصنيف المشي السريع المرتبط بانخفاض خطر الوفاة، كان لا بد أن يكون صعود السلالم أو المشي السريع جزءًا من روتين رياضي.

وفي حين أن الدراسة التي نشرت في "المجلة الأمريكية للطب الوقائي" ليست شاملة بما يكفي لإظهار علاقة سببية مباشرة، إلا أن انخفاض خطر الوفاة كبير بما يكفي ليشير بقوة إلى وجود نوع من الارتباط، ويعتقد الباحثون أن فوائد التمارين الهوائية لصحة القلب أساسية.

ويُحسّن المشي السريع صحة القلب والأوعية الدموية، كما أن حرق السعرات الحرارية يُساعد الناس على الحفاظ على وزن صحي. وأحد أسباب حرص الباحثين على الترويج للمشي كوسيلة للحفاظ على الصحة هو أنه ببساطة أبسط تمرين رياضي متاح: فمعظمنا يستطيع ممارسته دون أي معدات خاصة، كما أنه من السهل نسبيًا دمجه في روتين يومي.