دبي مساحة إبداع لأهم العروض الفنية العالمية

تجمع مدينة دبي بين وجوه الحداثة والترفيه والثقافة، إذ تزخر أجندتها بفعاليات متميزة تجذب الزوار في مختلف المواسم وعلى امتداد العام، وتتواصل الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المتفردة بين شهرَي أغسطس وسبتمبر، حيث تتألق الإمارة بسلسلة من الحفلات الموسيقية العالمية والعروض الفنية الراقية، والعروض المسرحية والراقصة، فضلاً عن البطولات الرياضية والمهرجانات العائلية التي تجعل المدينة نابضة بالحياة، ومحطة لا غنى عنها لعشاق الفن والموسيقى والترفيه.

فعاليات موسيقية

وتحتل الفعاليات الموسيقية حصة مهمة من الجانب الترفيهي في أجندة أغسطس وسبتمبر، وتُقدّم المغنية الأسترالية وكاتبة الأغاني، ناتالي إيمبروليا، حفلاً مميزاً على مسرح دبي أوبرا في 23 أغسطس، وستقدم المغنية حفلاً يأسر القلوب ومفعماً بالأجواء المميزة من خلال أغنياتها التي أحبها الجمهور، لاسيما أنها تتمتع بسيرة فنية طويلة بدأت في عام 1997، وتمكنت من خلال ستة ألبومات وأكثر من 10 ملايين نسخة مبيعة من تتويج رحلتها الفنية بثماني جوائز، ومن الغناء إلى المسرح مع عرض مسرحية «ريد كاربت» وذلك يومي 29 و30 أغسطس، إذ تتسم المسرحية بالحماسة من خلال قصتها التي تقوم على برنامج اكتشاف المواهب الغنائية، حيث تتنافس الفرق المشاركة أمام لجنة التحكيم وسط تفاعل الجمهور، وتتميز المسرحية بوجود عناصر الإبهار البصري، من خلال الإضاءة وحركة الممثلين والأزياء، فضلاً عن الأغنيات والألحان التي تزيد تفاعل الجمهور مع العرض.

وفي 29 أغسطس وعلى خشبة «كوكا كولا أرينا»، تقدم مغنية السول، مايسي غراي، حفلاً غنائياً ضمن جولتها العالمية للذكرى الـ25 لإطلاق ألبوم «هاو إز لايف أون». ويعد هذا العرض المباشر للفنانة ضمن عروض احتفالها بنجاح ألبومها الأول الحائز ثلاث شهادات بلاتينية، وستقدم فيه أشهر أغنيات هذا الألبوم، فضلاً عن مجموعة من أغنياتها الشهيرة التي قدّمتها على امتداد مسيرتها الفنية، وتختصر أيقونة السول والـ«آر آند بي» والهيب هوب، مسيرة تتجاوز العقدين، قدمت خلالها أكثر من 20 ألبوماً، وتمكنت من المحافظة على تألقها، خصوصاً أنها من أكثر الأصوات تفرداً في عالم الموسيقى.

عروض ترفيهية

وفي إطار العروض الترفيهية تُقدّم فرقة «برشلونة فلامينكو» في السادس والسابع من سبتمبر على مسرح زعبيل في جميرا زعبيل سراي، مشروعها الفني الأحدث، عبر إعادة تخيل الميثولوجيا الخالدة «كارمن»، مستلهمة من رائعة جورج بيزيه، ومضيفة إليها لمسات فلامينكو مبتكرة تعرض للمرة الأولى، من أجل إعادة تقديم العمل برؤية معاصرة تتجاوز الإطار التقليدي الذي لطالما ارتبطت به هذه القصة الكلاسيكية، وتم تكييف القصة مع واقع المجتمع في هذا العرض، حيث تتجلى القيم التي تجعل كارمن امرأة تنتمي إلى عصرنا الحالي، أما من خلال مزج الموسيقى المعاد توزيعها مع الفلامينكو والباليه، بتوقيع دافيد غوتيريز، فتعاد ولادة كارمن في سياق فني جديد يجسد أسطورة عالمية، ويجسد العرض قصة الحب التي كتبها بروسبير ميريميه، ويتوغل في علاقة العشق المحتدمة، بين الغجرية كارمن ومصارع الثيران إسكاميلو، ليصبح الفلامينكو لغة التعبير المثالية للعاطفة والانفعالات التي تعيشها الشخصيات.

وإحياء لذكرى الراحل مايكل جاكسون ومن أداء رودريغو تيرز، تقدّم أمسية ساحرة في دبي أوبرا في السابع من سبتمبر، حيث سيستعيد الجمهور ذكريات مع الأغنيات المفضلة للفنان الراحل، وسيقدّم الفنان البرازيلي تيرز العرض بإتقان مذهل، فقد نجح في التماهي مع روح مايكل جاكسون في الأداء والصوت والأزياء والحضور، فضلاً عن أن الرقصات التي ستقدّم في الحفل تعيد الجمهور إلى أمجاد الموسيقى، مع الإشارة إلى أن مصمم الرقصات لافيل سميث، الذي رافق جاكسون لسنوات عديدة، أشرف على الإخراج الفني لهذا الحفل.

ومن 18 إلى 28 سبتمبر تتحول خشبة «كوكا كولا أرينا» إلى مسرح للأحلام مع عرض «ديزني على الجلد: في قلب السحر»، ويمكن من خلال العرض الدخول إلى عالم بيل الساحر، والإبحار مع موانا وماوي عبر المحيط، ومرافقة ميغيل في رحلته الموسيقية المؤثرة، فيما يمكن الانطلاق مع آنا في مغامرة عبر الجبال الثلجية بحثاً عن إلسا، وغيرها من المغامرات الشيقة، في عرض يحمل سحر القصص وشجاعة الأبطال مباشرة على الجليد.

«بحيرة البجع»

ومن عالم ديزني إلى رقص الباليه، يعود أعظم روائع الباليه «بحيرة البجع» لتشايكوفسكي إلى خشبة دبي أوبرا من 25 إلى 28 سبتمبر، وذلك بعد أن استقطب هذا العرض أكثر من 8000 متفرج في موسم عام 2023، وتقدّم «إم بريمير» هذه التحفة الفنية التي مازالت تسحر الجماهير بأنغامها الخلابة وقصتها المؤثرة عن الحب والخيانة والتحول، بعد مرور أكثر من قرن على عرضها الأول، وتُقدّم العرض فرقة الباليه الوطني الهنغاري، بمصاحبة أوركسترا أوبرا المجر الوطنية، إذ يُحيي العرض روح العمل الأصلي، مع إضافة لمسات خاصة من رودي فان دانتزغ وتوير فان شاَيك، في نسخة تعبر عن الأصالة برؤية معاصرة، وتعتبر قصة هذا العرض، إحدى أجمل قصص الحب وأكثرها رومانسية وجمالاً وخلوداً في عالم الباليه الكلاسيكي، وقد ظهرت للمرة الأولى في عام 1877، واكتسبت شهرتها الواسعة من خلال الرؤية الإبداعية لماريوس بيتيبا وليف إيفانوف.

دبي مولاثون

يواصل «دبي مولاثون»، فعالياته حتى نهاية أغسطس، ويقام ضمن فعاليات مهرجان «مفاجآت صيف دبي»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وتشكل هذه الفعالية فرصة للمقيمين في المدينة للمواظبة على التمارين الرياضية خلال فصل الصيف، والجري ضمن مسارات مجهزة في مراكز التسوق، وذلك خلال الساعات الصباحية من أيام الأحد، ما يُحوّل زيارة المول إلى فرصة لممارسة الرياضة، وتقام الفعالية في دبي هيلز مول في 17 أغسطس، ودبي فيستفال سيتي في 31 أغسطس.