«تيسلا» تبحث عن سائق لاختبار سيارات ذاتية القيادة

تبحث شركة «تيسلا» عن سائق لاختبار تقنية مساعدة للقيادة في نيويورك، بهدف نشر سيارات أجرة ذاتية القيادة في المدينة الأميركية مستقبلاً.

وينص الإعلان على أن وظيفة «سائق مركبة ذاتية القيادة» تتضمن قيادة «مركبة هندسية» لفترات طويلة، بهدف جمع بيانات مرئية وصوتية لأغراض الاختبار والتدريب، وحالياً لا يسمح قانون ولاية نيويورك باستخدام المركبات ذاتية القيادة إلا لإجراء اختبارات.

وفي مؤتمر هاتفي، خلال يوليو الماضي، قال ماسك إن «تيسلا» تعتقد أنها قادرة على تقديم خدمات النقل الذاتي «لنصف سكان الولايات المتحدة، ربما بحلول نهاية العام»، وهو هدف يُعدّ طموحاً جداً، وغير واقعي في هذه المرحلة.