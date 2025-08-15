مبنى «التنوّع».. 13 مليون عينة لا تُقدّر بثمن

يُعد مبنى «التنوّع» التابع لمنظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية في العاصمة الأسترالية كانبرا، واحداً من أهم المشروعات العلمية العالمية التي افتُتحت في عام 2025، إذ يجمع تحت سقفه المجموعة الوطنية الأسترالية للحياة البرية والمجموعة الوطنية الأسترالية للحشرات، اللتين تضمان معاً أكثر من 13 مليون عينة فريدة لا تُقدّر بثمن من التنوّع البيولوجي، جُمعت على مدى نحو 150 عاماً.

وقد صُمم المبنى ليكون مركزاً متكاملاً لحفظ ودراسة التنوّع البيولوجي باستخدام أحدث التقنيات، بما يتيح بيئة مثالية لصون هذه العينات النادرة والقيّمة من الحيوانات والحشرات والطيور والنباتات.

لا يقتصر دور المبنى على تخزين العينات وحمايتها، بل يُشكّل فضاءً بحثياً متقدماً يضم مختبرات وقاعات مخصصة للعلماء والباحثين لدراسة تطوّر الأنواع والكائنات المهددة بالانقراض، إضافة إلى تتبّع آثار النشاط البشري والتغير المناخي على النظم البيئية.

ويُسهم المبنى كذلك في تعزيز التعاون العلمي الدولي، إذ يتيح للباحثين من مختلف أنحاء العالم فرصة الوصول إلى هذه المجموعات الفريدة، كما يؤدي دوراً تثقيفياً من خلال معارض وبرامج تعليمية موجهة إلى المجتمع لتعميق الوعي بأهمية الحفاظ على التنوّع البيئي وحمايته للأجيال المقبلة.