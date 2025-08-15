طحالب خضراء تغزو بحيرة ضخمة في السلفادور

طال تلوث بالطحالب الخضراء مياه بحيرة سوشيتلان في السلفادور، ما أعاق أنشطة الصيد والسياحة، وتتغذى سوشيتلان، وهي بحيرة اصطناعية بمساحة 13 ألفاً و500 هكتار أُنشئت عام 1976، من مياه نهر ليمبا، وتُغذي محطة سيرون غراندي للطاقة الكهرومائية. وقد أُعلنت هذه البحيرة، الواقعة على بُعد 45 كيلومتراً شمال شرق سان سلفادور، أرضاً رطبة ذات أهمية دولية عام 2005 بموجب اتفاقية رامسار. لكن حالياً، أصبحت قوارب الصيد راسية فيها، وباتت المطاعم والأنشطة الأخرى خالية من السياح.

وقالت جوليا ألفاريز، وهي قائدة قارب تبلغ 52 عاماً: «تنتشر الطحالب الخضراء كل عام، لكن هذه المرة خرج الوضع عن السيطرة».

وأوضح الصياد فيليسيتو مونروي: «لم نتمكن من الإبحار أو الصيد لـ10 أيام».

وقال جوني أنزورا (44 عاماً)، الذي يعمل نادلاً في أحد المطاعم: «يأتي الناس، يتأمّلون، ثم يغادرون فوراً».