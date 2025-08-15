صرح بحري فريد في قلب دبي

يُعد «أكواريوم دبي» واحداً من أبرز المعالم السياحية والترفيهية في المنطقة، ويمثل صرحاً بحرياً يجمع بين المتعة والمعرفة في قلب مدينة دبي، ويتميز «الأكواريوم»، الواقع في «دبي مول»، بكونه من أكبر الأحواض المائية في العالم، إذ يضم آلاف الكائنات البحرية من مختلف البيئات، ما يجعله وجهة فريدة لعشاق الحياة البحرية والباحثين عن تجارب استكشافية مبهرة.

وتكمن أهمية «أكواريوم دبي» في كونه منصة تعليمية وترفيهية، كما يشكّل نقطة جذب سياحي كبرى تعزز مكانة دبي كوجهة عالمية تجمع بين الابتكار والترفيه.